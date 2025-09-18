TWICEのサナさんが、インナービューティーブランド「NE:AR（ニアル）」ブランド説明会に登壇しました。「NE:AR」は、「Wherever you are,NE:AR is near you（どこにいてもあなたのそばに）」をコンセプトに誕生したタブレット型サプリメントです。

冒頭、MCから16日、17日に行われたTWICEの東京ドーム公演を労われたサナさんは、 “TWICEとしても新しいステージをお見せできたので、とても楽しかったです” と、笑顔で語りました。









「NE:AR」の製品については “いつもポーチに入れています。車でお仕事に移動する時とか、ダンスの練習をする時、「口が寂しいな」という時に食べています” と、話したサナさん。 “（「NE:AR」の）「Vケア」をよく食べるので、パイナップルとグレープフルーツ味を交互に食べるようにしています” と、お気に入りも明かしてくれました。









また、「食欲の秋に食べすぎてしまうことはある？」とMCに聞かれたサナさんが “う〜ん、う〜〜ん...” と熟考すると、会場には温かな笑いが。考え抜いた末、サナさんは “はい。最近はパンにハマっていて、トーストを焼いちゃうと、1枚食べてもう1枚食べたくなったりするんですけど、むくみが気になるので、消化させてからマッサージをしたりしてバランスをとっています” と回答。最後に “いちごジャム（で食べる）” と付け足し、会場をほっこりさせていました。









「サナボディの秘訣」については “体を動かすことが多いので、動かす前に炭水化物をとるのと、動かした分ほぐしてというのをルーティーンにしています” と、コメント。美容製品について聞かれると “すごくいろんな製品が出ているので、世の中良くなったなぁと思っています” と、笑顔で話していました。

【担当：芸能情報ステーション】