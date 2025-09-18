この日、いつものように愛犬、ももちゃんと朝の散歩に出かけた飼い主、柴犬もも （@momonosekaiii）さん。



【写真】女子高生に「クルマやんw」と言われた柴犬

すると、すれ違った女子高校生から驚きの声をかけられたそうだ。



「すれ違ったJK『かわいいー！車やん！』 ←くるま！」



X（旧Twitter）にそう投稿した飼い主さん。ポストされたのは、「止まれ」と書かれた停止線の前でちょこんと座って「止まって」いる柴犬、ももちゃんの姿！



120万以上表示され、8万以上のいいねがついた「柴犬くるま」の姿に、多くの楽しいコメントが寄せられた。



確かに「4DW」

「ワンワンカー？（笑）」



「止まれって書いてあるし止まってます」



「まあ…確かに四駆ではあるか…（困惑）」



「柴犬でもなく、中に人間が入ってるわけでもなく、車だったの！？」



「ブレーキ（拒否柴）あるから車かもしれません」



ヒトかクルマか…

さらに翌日、すれ違った小学生からも驚きの声をかけられたという、飼い主さん。



「すれ違った小学生『漢字読めるの？人間なの？』←にんげん！｣



X（旧Twitter）に投稿された途端、28万以上表示され、1万5千以上のいいねがついた写真には、またまた「止まれ」の手前でしっかり「止まって」いるももちゃんの姿が！



「ヒトかクルマか…」「中に人が入ってるのバレた」「背中のファスナー開ける時が来たよ…」と、またもや楽しいコメントが殺到したももちゃん。



なぜももちゃんは「止まれ」がわかるのか？飼い主さんにお話を聞いた。



「止まれ」の理由に納得！

ーーJKちゃんはご近所の女の子なのだそうですね。



「はい。朝の登校時間が早い子で、何度も同じタイミングで会うことがあります。いつものように『止まれ』のところで動かないももをスマホで撮影していたのですが、撮り終えても動かないももを見て、ナイスな声がけをしてくれました」



ーー「車やん」と言われた時のももちゃんはどんな様子でしたか？



「ももは塩対応でスルーしていました（笑）。その後、お散歩中のわんちゃんの姿に反応して一時停止を解除しました」



ーーここの「止まれ」は、安全確認のため、飼い主さんがいつもお散歩で一時停止される場所だそうですね。ももちゃんはそれを学習しているのでしょうか？



「この場所で止まるとまるで一時停止してるように見えますが、実は、ももの視界の先に見えるお家に犬がいるんです。室内にいるのですが、ももの視線からですと、そのわんちゃんが窓越しに見えます。わんちゃんも家のカーテンをまくって、ももとお見合いをしてるんです」



◇ ◇



わんちゃんウォッチングのための一時停止だったことが判明した、ももちゃんの「止まれ」の真相。



ちなみに、「漢字読めるの？人間なの？」と声をかけてきた男子小学生は、「車やん」という声をかけたJKちゃんの弟くん、なのだそうだ。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）