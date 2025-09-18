少女時代のメンバーで、韓国の女優イム・ユナが自身の公式Instagramを更新し、ドラマ『暴君のシェフ』のオフショットを公開した。

参考：少女時代 ユナ×イ・チェミンの急展開に釘づけ 『暴君のシェフ』が描く食とロマンスの普遍性

現在Netflixにて配信中の『暴君のシェフ』は、現代から朝鮮時代にタイムスリップしたフレンチシェフのジヨン（イム・ユナ）が、食に強いこだわりを持つ王・ホンのもとで食事を作る“待令熟手”となり、当時はまだ知られていない料理を次々と振る舞っていく姿を描いた物語。ユナは、知らない土地で明るく前向きに生きようとするヒロインとして、唯一無二の存在感を放ち、視聴者を思わず笑顔にさせる独自の表現力を見せている。

公開された写真には、町に出るための男装姿で台本を読む様子や、ホン役のイ・チェミンと一緒に同じポーズしている姿が収められている。また対照的に、ピンクとクリーム色の韓服を纏ったかわいらしい姿や、ともに料理を作る仲間たちを演じたキャスト陣との仲睦まじい様子も。ドラマの雰囲気と同じように、撮影現場も明るく穏やかであることが伝わってくる。

最新の第7話・第8話では、明の料理人たちとの料理対決がいよいよ始まり、秘密兵器だった唐辛子粉がなくなってしまうなどのハプニングはあったが、朝鮮時代に圧力鍋を生み出すなど、新たな道を切り拓こうとする姿が描かれた。最終的にどちらが勝利を手にするのか、そしてジヨンは現代に帰ってこれるのか。王を狙う悪人たちによる不穏さや、ホンとジヨンのロマンス要素も含め、残り4話での展開に期待が高まる。

（文＝リアルサウンド編集部）