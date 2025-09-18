TUY

写真拡大

熱帯低気圧 a

【画像】全国の今後の天気

2025年9月18日10時10分発表　気象庁

18日09時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯19度40分 (19.7度)
東経119度25分 (119.4度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1006 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

18日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯20度30分 (20.5度)
東経116度35分 (116.6度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    85 km (47 NM)

19日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯21度35分 (21.6度)
東経115度25分 (115.4度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    110 km (60 NM)

20日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯23度05分 (23.1度)
東経113度35分 (113.6度)
進行方向、速さ    北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    200 km (110 NM)

■熱帯低気圧 b

2025年9月18日10時5分発表　気象庁

18日9時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯15度00分 (15.0度)
東経133度05分 (133.1度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

19日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度35分 (16.6度)
東経131度55分 (131.9度)
進行方向、速さ    北西 ゆっくり
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    110 km (60 NM)

20日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯17度05分 (17.1度)
東経130度50分 (130.8度)
進行方向、速さ    西北西 ゆっくり
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    165 km (90 NM)

21日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯18度20分 (18.3度)
東経129度20分 (129.3度)
進行方向、速さ    北西 ゆっくり
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (165 NM)

22日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯19度10分 (19.2度)
東経125度30分 (125.5度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 410 km (220 NM)

23日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    バシー海峡
予報円の中心    北緯20度05分 (20.1度)
東経121度05分 (121.1度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 500 km (270 NM)

■熱帯低気圧 c

2025年9月18日10時25分発表　気象庁

18日9時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    ウェーク島近海
中心位置    北緯23度20分 (23.3度)
東経164度55分 (164.9度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1008 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

18日21時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ウェーク島近海
予報円の中心    北緯23度00分 (23.0度)
東経162度50分 (162.8度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1008 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

19日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ウェーク島近海
予報円の中心    北緯23度40分 (23.7度)
東経160度30分 (160.5度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

20日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯24度35分 (24.6度)
東経156度40分 (156.7度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

21日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯26度00分 (26.0度)
東経152度25分 (152.4度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

22日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯28度35分 (28.6度)
東経148度50分 (148.8度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

23日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    小笠原近海
予報円の中心    北緯29度50分 (29.8度)
東経148度20分 (148.3度)
進行方向、速さ    北北西 ゆっくり
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)
暴風警戒域    全域 480 km (260 NM)
 

■全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2177109?display=1