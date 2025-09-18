【台風情報】沖縄に接近の可能性も...今後はトリプル台風発生か ″台風のたまご″ が同時に3つ このあとの勢力と進路詳しく 全国の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 a
2025年9月18日10時10分発表 気象庁
18日09時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯19度40分 (19.7度)
東経119度25分 (119.4度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
18日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯20度30分 (20.5度)
東経116度35分 (116.6度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 85 km (47 NM)
19日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度35分 (21.6度)
東経115度25分 (115.4度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
20日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯23度05分 (23.1度)
東経113度35分 (113.6度)
進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 200 km (110 NM)
■熱帯低気圧 b
2025年9月18日10時5分発表 気象庁
18日9時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯15度00分 (15.0度)
東経133度05分 (133.1度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
19日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度35分 (16.6度)
東経131度55分 (131.9度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
20日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度05分 (17.1度)
東経130度50分 (130.8度)
進行方向、速さ 西北西 ゆっくり
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 165 km (90 NM)
21日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯18度20分 (18.3度)
東経129度20分 (129.3度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (165 NM)
22日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯19度10分 (19.2度)
東経125度30分 (125.5度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 410 km (220 NM)
23日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 バシー海峡
予報円の中心 北緯20度05分 (20.1度)
東経121度05分 (121.1度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)
■熱帯低気圧 c
2025年9月18日10時25分発表 気象庁
18日9時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 ウェーク島近海
中心位置 北緯23度20分 (23.3度)
東経164度55分 (164.9度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1008 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
18日21時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ウェーク島近海
予報円の中心 北緯23度00分 (23.0度)
東経162度50分 (162.8度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1008 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
19日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ウェーク島近海
予報円の中心 北緯23度40分 (23.7度)
東経160度30分 (160.5度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
20日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯24度35分 (24.6度)
東経156度40分 (156.7度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
21日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯26度00分 (26.0度)
東経152度25分 (152.4度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
22日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯28度35分 (28.6度)
東経148度50分 (148.8度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
23日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯29度50分 (29.8度)
東経148度20分 (148.3度)
進行方向、速さ 北北西 ゆっくり
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
暴風警戒域 全域 480 km (260 NM)
■全国の今後の天気
