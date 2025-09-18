¶â¤âÀ¤³¦µÏ¿¤âÌôÊª¤Ç¸¸¤Ë¡ÄÎ¦¾å³¦±Êµ×ÄÉÊü¡¢¥Ù¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥óà63ºÐ¤Î¶á±Æá¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª¡Ö100¥á¡¼¥È¥ë¤òº£¤Ç¤â¡Ä¡×
Åö»þ¤«¤é20¥¥íÁýÎÌ¤·¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡Ä
¡¡1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¡¢Åö»þÎ¦¾å¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¥«¡¼¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹¤µ¤ó¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡¢¥Ù¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤µ¤ó(63)¤Î¸½ºß¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤Î¸µÁÄ·ÝÇ½¿Í¤ÏÃ¯¡© ¤Þ¤µ¤«¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡¡À¤³¦Î¦¾å¡õÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¤ÎÎò»Ë¤òÂçÄÉÀ×¡ª¡×¤Ç¡¢¡ÖÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿Èá·à¤Î¼º³Ê¸µÁÄ¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡¡25ºÐÅö»þ¤«¤é¤Ï20¥¥í¤âÁýÎÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Öº£¤Ï100m¤ò²¿ÉÃ¤ÇÁö¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú´ë²è¤Ç¤Ï´ÔÎñ±Û¤¨¤Ç¡ÖÂÎ¤¬ÄË¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤Ê¤¬¤é¤â14.10ÉÃ¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ª¤Ã¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥Ù¥ó¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ª¡×¡Ö¾¡Íø¤Ï¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Ä¡×¡Ö63ºÐ¤Î¥Ù¥ó¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬100m¤òº£¤Ç¤â14ÉÃÂæ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ÆÉáÄÌ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï1961Ç¯¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«À¸¤Þ¤ì¡¢¥«¥Ê¥À¹ñÀÒ¡£1988Ç¯¤Î¥½¥¦¥ë¸ÞÎØÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤ÇÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î9ÉÃ79¤ÎÀ¤³¦µÏ¿(Åö»þ)¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¥«¡¼¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹¤òÇË¤ê¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¸å¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤¬È¯³Ð¤·¡¢Î¦¾åÁª¼ê¤È¤·¤Æ±Êµ×ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡£