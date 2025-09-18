畑岡奈紗がネーム入りユニフォームでサッカー日本代表戦を観戦 「会場の熱気に大興奮でした」
畑岡奈紗が自身のインスタグラムを英語と日本語で更新。サッカーの日本代表対米国代表の親善試合を観戦したことを投稿した。
【写真】自身の名前入りユニフォームで観戦する畑岡奈紗、背番号は「3」【本人のInstagramより】
「初のサッカー観戦でしたが、会場の熱気に大興奮でした」とスタジアムの盛り上がりに圧倒された畑岡。投稿では母親の博美さんと日本代表のユニフォーム姿でスタジアムに立つ写真を公開。しかもそのユニフォームには「NASA」「HIROMI」と名前まで入っている。「アディダスさんに作って頂いたネーム入りのユニフォームを着て代表戦の応援が出来て嬉しかったです」「ありがとうございます！」とあらためて感謝の言葉を贈っていた。その後、1週間のオフを挟んで参戦した「クローガー・クイーンシティ選手権」では「今シーズンベストフィニッシュの5位タイでした！」と嬉しそうに報告。これで「FM選手権」の7位タイに続き、2試合続けてのトップ10入り。終盤戦に向けて「残りの試合で勝てるように引き続き頑張っていきます！」と意気込みを記していた。今季の畑岡は、これまで17試合に参戦し15試合で予選を通過。トップ10には4回入るという安定した成績を残している。米国ツアーでは通算6勝を挙げているが、次戦「ウォルマートNWアーカンソー選手権」では2018年に初優勝、21年には2回目の勝利を飾っている。ファンは縁起のいい大会で3年ぶりの優勝を飾ることを期待している。
