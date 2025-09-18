コレは美しい！ミズノが『Mizuno Pro T-1』ウェッジの２つの仕上げを直営店限定で発売
ミズノから、限定ウェッジのアナウンス。「本日9/18（水）より、ゴルフクラブ『Mizuno Pro T-1』ウエッジの新ラインアップとして、デニムカッパー仕上げ/ブルーIP仕上げをミズノ公式オンラインおよび直営店限定品として発売いたします」と、同社広報。
【画像】ブルーIPとカッパー仕上げ、同じ顔でもどちらが構えやすい？
先月末にオーロラ仕上げの『Masters Edition』の予約開始を発表したばかりの同社。今度は『T-1』ウェッジのみで、２種類の特別な仕上げを用意した。スチールシャフトには真っ黒な『Dynamic Gold105 ONYX PCB』（S200）と『Dynamic Gold Tour Issue ONYX PCB』（S200）を用意して、シャフトも“見映え”に配慮している。 販売は52度（バンス10度・Sグラインド）と58度（バンス10度・Vグラインド）の２本組セットとなり、税込61,600円〜66,000円。限定品にて、気になる人はお早めに。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
