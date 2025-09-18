◇ナ・リーグ ドジャース5―0フィリーズ（2025年9月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2戦連発となる51号を放ち、ライバルのシュワバーに2本差に迫った。デーブ・ロバーツ監督（53）は試合後、大谷の3年連続4度目のMVP獲得について「疑いようがない」と断言した。

豪快かつ、美しい一発だった。3―0の8回、先頭で迎えた第4打席、相手先発左腕・ルサルドが投じた6球目、真ん中付近のスイーパーをフルスイング。打球は高い弧を描き、中堅右側のスタンドへと飛び込んだ。大谷は打った瞬間、本塁打を確信。大歓声を背に受けながら、ゆっくりと打球の行方を見届けつつ、ダイヤモンドを一周した。

指揮官は14勝挙げているリーグ屈指の好投手・ルサルドからの一発に「序盤はスイーパーが見えていなかったが、速球も混ぜられていた。ただ4打席立てたのは良かった。もしまた対戦することがあれば、大谷にとっても情報になる。打ち損じたスイーパーを本塁打にしたのもさすがだ」と褒め称えた。

本塁打王争いで大谷の最大のライバルとなるシュワバーはこの日、3三振を含む4打数無安打でノーアーチ。53本塁打のシュワバーについて「いい争いになるだろう」としながらも「ただ、私は我々の選手に賭ける」ち言い切る。MVP争いについても「彼が打席でやっていること、マウンドでやっていることを見れば、一方的だ」と最大限に支持。「投票者が飽きて、正しい判断をしないなんてことがないよう願っている。本当は明らかなんだから」と“常識的”な判断を呼びかけた。