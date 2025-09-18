【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、“幻の51号”にスタジアム騒然

あとちょっと伸びてくれればと誰もが思ったことだろう。ドジャースの大谷翔平投手はこの日のフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席ではあわや本塁打かと思われる打球を放ち大きな注目が集まった。

地区優勝をかけ、そして3連敗を避けるためにも負けられないこの試合。ドジャースは2回、先頭打者のフリーマン内野手の本塁打で先制すると、2死一、三塁の場面で9番打者のロートレット捕手がタイムリーを放ち、2-0とリード。勢いに乗った中で大谷は第2打席を迎えた。

第1打席は初球をたたいてセカンドゴロだった大谷だが、この打席ではフィリーズ先発のルサルド投手の3球目、157キロの外角ストレートをフルスイングした。

打球はレフト方向へと伸びていく大飛球となり、あわや本塁打かと思われたが、結果はあとひと伸びが足りずのレフトフライ。ドジャースの攻撃はここで終わってしまった。

あと一歩というところで惜しいフライに終わったが、打った直後は2試合連続の本塁打を予感させる一打だったのは間違いない。好調をキープしている感があるだけにこの後も大谷の打席には目が離せない。

視聴者も「いったと思った」「惜しいな！」「あとちょっと」「スリーランだと思った」など、大谷の一打を悔しがる様子が目立った。

なお大谷は8回の第4打席で2戦連発となる51号ソロホームランを放っている。第2打席の感触が残っていたのか、会心のあたりとなった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）