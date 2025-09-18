【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ

ハピネットは、9月25日から9月28日に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」における出展情報の続報を公開した。

今回は、「ハピネットゲームフェス！in TGS2025」として出展するメインブース（Hall7）での追加タイトル情報と各種企画などが公開された。

「ハピネットゲームフェス！in TGS2025」出展情報

メインブース（Hall7）

メインブース 出展タイトル最新情報

ハピネットのメインブース（Hall7）では、30タイトルの新作ゲームが試遊可能。その他、ゲーム試遊はインディーゲームコーナー（Hall10）でも楽しめる。

※タイトルは五十音順です。

※試遊タイトルは当日整理券を配布する可能性があります。（配布状況については当日ブース内のスタッフにご確認ください）

※ブースでのお客様の様子を撮影しSNSで使用する可能性がございます。予めご了承ください。

「ポピープレイタイム トリプルパック」

メインブース正面には、ゲームシーンを再現したフォトスポットを展開予定。フォトスポットを含めた、メインブース内で展開中の各展示物を撮影した画像に「#ポピープレイタイムトリプルパック」をつけて各種SNSに投稿すると、“オリジナルマグネットステッカー”がもらえる。

その他、オリジナルフォトフレームを使用したプリクラ撮影ブースの設置や、ゲームキャラクターのボイスを録音できる音チェキプレゼント企画（※）なども実施される。

※参加には、パッケージ版「ポピープレイタイム トリプルパック」に封入されている「プレイタイム社 従業員IDカード」・試遊ノベルティ「ポストカード」・SNS投稿ノベルティ「オリジナルマグネットステッカー」のいずれかが必要。

「Call of Duty: Black Ops 7」

「Call of Duty: Black Ops 7」コーナーでは、来場者特典として、早期アクセスベータコードを配布予定。さらに、“オリジナル缶バッジ”がもらえるガチャ企画も実施予定で、レアデザインが出るとオリジナルTシャツがもらえる。

※1人1回限り、無料で参加可能。

※景品がなくなり次第終了となる。

「REANIMAL（リアニマル）」

全12台の試遊スペースや、オリジナルのフォトスポットを展開予定。ゲームをプレイした人にはノベルティとして“オリジナル缶バッジマグネット”が配布される。協力プレイ（2人プレイ）専用台も用意。

オリジナル缶バッジマグネット デザイン

会場3Dイメージ

ステージ生放送の情報更新

メインブース（Hall7）では、注目の新作ゲームを紹介するステージイベントが開催される。今回、ステージで紹介される新作タイトルが追加公開された。

ハピネット☆ゲームセンター

開催日時：9月28日(日) 12時～13時

ハピネットがパブリッシングを行なう新作ゲーム2タイトルの魅力を、宇宙海賊ゴー☆ジャス氏を迎えて、生プレイ形式で紹介。

メカ同士による戦闘が特徴の戦術系SFディストピアRPG「STARBITES」に加えて、手描きピクセルで描かれる終末世界RPG「アーティス インパクト」の紹介が決定した。

ステージ内容をチェック

一般公開日の2日間では、計4ステージを開催予定。各ステージでは、豪華ゲストによるトークセッションや、来場者が参加できる企画など、バラエティ豊かなプログラムが用意されている。イベントの詳細は、ハピネット公式ホームページで確認できる。

□ハピネットTGS2025 特設サイト（ステージ）

□YouTube 9月27日(土)

□YouTube 9月28日(日)

□ニコニコ動画 9月27日(土)

□ニコニコ動画 9月28日(日)

※ステージ名は変更になる場合がございます。

※ステージ時間は前後する場合がございます。

※観覧スペースでステージをご覧いただくには、当日にハピネットブースの受付で配布する各プログラムの観覧券が必要です。※ご来場者は、配信に映りこむ場合がございます。予めご了承ください。

会場に行けなくても大チャンス！SNSキャンペーン開催

「TGS2025」への出展を記念して、ハピネットのX公式アカウント（ハピネット ゲーム/イベント情報【公式】）では、フォロー&リポストで参加可能なプレゼントキャンペーンを実施中。現在は第3弾としてプレイステーション 5版「Sengoku Dynasty」ゲームソフトのプレゼントキャンペーンが開催されている。

□第3弾 対象ポスト

□ハピネット ゲーム/イベント情報【公式】

キャンペーンは全7弾を予定。「TGS2025」の期間中も、ブース情報などが随時発信される。

