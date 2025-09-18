【巨人】神宮大好きリチャード！ 確信の特大11号ホームランで巨人は連敗ストップ



【動画】神宮大好きリチャード！確信の特大11号ホームラン｜https://youtu.be/BwWbqCCDNxs

＜2025年9月17日（水）プロ野球 ヤクルト 2-4 巨人 ＠神宮＞

連敗中の3位巨人。この日も初回から2点を失うなど苦しい展開に。

悪い流れを変えたのは、今季神宮球場での打率.500、2HRと得意にしているリチャード（26）の一振りだった。

2回表、ヤクルト先発の奥川恭伸（24）のストレートを弾き返すと、これがスタンド上段に突き刺さる特大アーチに。

この一打で同点に追いついた巨人は、その後追加点を上げて勝ち越し。

リードをそのまま守り切った巨人が、連敗ストップで2位・DeNAに食らいついている。

■責任投手

【勝投手】戸郷 (7勝8敗)

【敗投手】奥川 (4勝8敗)

【セーブ】マルティネス (3勝2敗42S)

■バッテリー

【巨人】戸郷、中川、大勢、マルティネス - 岸田、小林

【ヤクルト】奥川、下川、石山、木澤 - 古賀

■本塁打

【巨人】 リチャード 11号(2回表2ラン)

【ヤクルト】