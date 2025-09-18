格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１７回大会（２７日、アリーナ立川立飛）のオーディションの様子が１７日、公開され、前回のＢＤ１６で屈辱の４秒ＫＯ負けを喫した“大阪伝説の喧嘩師”アンディ南野が、ＢＤ５連敗中の“北九州最狂の喧嘩屋”松井健と一触即発となり、対戦が決まった。

オーディションに前回大暴れを繰り広げた瓜田反乱軍が登場し、騒然となったところで、アンディが「目の前でガチャガチャすな。雑魚同士」といらつきながら登場すると、「マツケン、お前や」と反乱軍の松井を標的に。「お前、ずっとガチャガチャガチャガチャ。そろそろリング上がろうや」と対戦を求めた。前回１６のオーディションの裏でも大げんかを繰り広げており、アンディは松井に対して「体重２０キロ差でも余裕倒せる。ワンパンで」と豪語していることが明かされた。

そのまま松井ともみ合いに。朝倉が「試合決定」を決めた。アンディは「もうレフリーもいらんど。ややこしいから」と訴えた。

その後のＶＴＲで松井は「しつこいんだよ、ナメクジ野郎。ねちねちねちねち。また４秒で沈めてやる」とこき下ろした。