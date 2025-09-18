歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

自身の衣装について、綴りました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「ルイ・ヴィトン」の衣装でポーズ 「ストライプが斜めに入っていて、とても素敵な衣装」 ライブで着用





工藤静香さんは「この衣装は7月のみで、ライブビデオに入らないのです。」と綴ると、衣装を身に着けた写真をアップ。





続けて「控え室にての撮影ですが、ストライプが斜めに入っていて、とても素敵な衣装だったので、こちらで紹介させてください。」と、説明しました。







加えて「一番最後は、8月の衣装とジュエリーです。」と、別の衣装を身に着けた写真をアップ。





更に、「またビデオ発売時に紹介させてください！」と、記しました。

最後に、工藤静香さんは、衣装とジュエリーが、高級ブランド「ルイ・ヴィトン」製であることを明かしています。







この投稿にファンからは「この衣装好きでした❤映像に残らないのは惜しい！」・「しぃーちゃん❤綺麗 ネイルもいい色だねぇー」・「ほんま素敵な衣装 素敵に着こなすしーちゃん」などの反響が寄せられています。



