EXIT¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆË¡¤Ë¡Ä»³Æâ·ò»Ê¤¬¶Ã¤¡Ö¤â¤¦²Ö²ÐÂç²ñ¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓEXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡Ê39¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ10Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ð¡Ê51¡Ë¤È¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡Ê50¡Ë¤È¤¤¤¦ÅìÀ¾¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¥¹¥Æ¥¤À¤È»×¤¦ÃËÀ·Ý¿Í¡×¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥¸¥ã¤È¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¥ª¥Í¥¨´¶¤¬½Ð¤¹¤®¤Æ¤ë¡£ÃËÀ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ö½÷»Ò¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¡£¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê41¡Ë¤¬¡ÖÈþÍÆ¤È¤«¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡ÈÈþÍÆÃË»Ò¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈþÍÆïª¡Ê¤Ï¤ê¡Ë¤ò¥Ð¥·¥Ð¥·ÂÇ¤Ã¤Æ¡£¡Ê´é¤Ë¡Ë2Ëü5000È¯ÂÇ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤¬¡Ö²Ö²Ð¡©¡¡PL²Ö²Ð¡©¡¡2Ëü5000È¯¤Ï¤â¤¦PL²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
ÈþÍÆ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤´êË¾¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£¥¥ì¥¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»ØÀè¤Ë¤Ï¥Í¥¤¥ë¤â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ßÀ²È¤¬¡Ö¸ý¹ÈÅÉ¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤«¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤ì¤Ø¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÁ´Á³¡¢ÅÉ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥á¡¼¥¯¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£
»³Æâ¤¬¡Ö1²ó¡¢¤«¤Í¤Á¡ÊÁêÊý¤Î·ó¶áÂç¼ù¡Ë¤Ë°ìÀÚÁêÃÌ¤»¤º¤Ë¡Ê¥á¡¼¥¯¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤«¤Í¤Á¤ÎÊý¤¬¥¥ì¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥¸¤ê¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬ßÀ²È¤Ë¡ÖÈþÍÆ¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¡ÖÈþÍÆ¤âÁ´Á³¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢²½¾Ñ¿å¤âÅÉ¤é¤Ø¤ó¤·¡Ä¡×¤È¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¡£
ßÀ²È¤¬¡Ö¤½¤Î´¶³Ð¤¬Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¡£¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¡¢ÊÌ¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ä¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¡Ø¤¸¤ã¤ó¡Ù¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¡Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¡Ë¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£