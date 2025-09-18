クリームチーズ・生クリーム不使用！水切りヨーグルトで作る「バスク風チーズケーキ」
ギリシャヨーグルトでヘルシーに。混ぜて冷凍するだけの「豆乳抹茶アイス」／体においしい100のおやつ
特別な材料や道具がなくても、「なんとかなる」スイーツレシピ
お菓子作りには特別な材料が必要だったり、ものすごく手間がかかったり。そんな思い込みを覆すのが、現役パティシエで３姉妹の母のemi sweetsさんが考案した「なんとかなる」レシピです。
「日々のごはんみたいに、気軽にお菓子作りを楽しんで欲しい」という想いで、材料も道具も工程もシンプルにしたレシピ。オーブンの代わりにレンジを使ったり、定番の材料を家庭にあるもので代用したりと、お菓子作りのハードルがぐっと下がるスイーツレシピをご紹介します。
■【クリームチーズ・生クリームなし】口溶けなめらか バスク風チーズケーキ
手軽にヨーグルトで作れるバスク風チーズケーキは、私のレシピの中でも特に反響が大きかった大人気おやつ。
【材料】（直径12cmの丸型1台分）
プレーンヨーグルト…800g
砂糖…90g
卵…2個
薄力粉…25g
牛乳…100g
レモン汁…10g
バニラオイル（あれば）…適量
【下準備】
・ ヨーグルトは水切りし、400g以下にする。
・ 湿らせたクッキングシートをクシャッとシワを寄せてから広げ、型に敷く。
・ オーブンを240℃に予熱する。
【作り方】
（1）ボウルに水切りしたヨーグルト、砂糖、卵を入れて泡立て器で混ぜ、薄力粉をふるいながら加える。
（2）ゴムベラに持ち替えてダマがなくなるまで混ぜる。牛乳、レモン汁を順に加えてそのつど混ぜ合わせる。
＊あればここでバニラオイルを加える
（3）生地をこして型に流し入れ、生地の空気を抜く。
（4）240℃のオーブンの中段で20〜25分焼く。
（5）途中で8割ほど焼き色が付いたら下段に下ろす。粗熱が取れたら、型のまま冷蔵庫で8時間以上冷やす。
◎焼き上がりはトロトロで切れません。必ず8時間以上冷やしてから食べてください。
◎中段がないオーブンの場合、最初から下段で焼きます。
◎焼き色が付かなくても25分経ったらオーブンから取り出してください。
◆注意点
・材料は「g（グラム）」表記しています。水、牛乳、生クリームは1g ＝ 1ml として計算してOK です。
・オーブンの機種により、加熱や焼け具合が異なります。加熱時間は目安ですのでこまめに様子を見ながら加減してください。
◆著者／emi sweets
製菓学校卒業後にパティシエとして勤務し、出産後は飲食店に勤めながら調理師免許を取得。現在は3人姉妹の子育てをしながら、現役パティシエとして活躍している。初心者でも失敗しない、材料も工程もシンプルでコスパのよいおやつレシピをYouTube で発信中。
著＝emi sweets／『材料・手間は最小限。すぐ作れて、ちょっとときめく なんとかなるおやつ』