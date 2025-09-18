【嫁姑バトル】愛を貫き結婚したら即開戦!?壮絶な嫁イビリに制作担当者も「キャラの濃さに度肝を抜かれた」【原作者に聞く】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「凄かった…義母が強烈すぎる」「先が気になって読み進めてしまった」「こっ怖い…」「(夫について)つまらない男」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。
■原作者が語る、絶対に姑に負けられない理由
今作「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」は、原作者かづさんの実話を元に、赤星たみこさんが漫画に描いた作品。幼い頃から読書好きで文章を書くことが得意だったかづさんは、中学時代には社会問題に関する論文を提出し、先生を驚かせたというエピソードを持つ。
自身を「自他ともに認める負けず嫌い」と語るかづさん。しかも、「納得がいかない内容に白旗を上げる気がさらさらない」とのこと。嫁イビリが生き甲斐の姑と、自分大好きな夫に対しても「じゃあ文句を一切言えないようにやってやろうじゃないか！」と、前向きに立ち向かった過去を振り返る。
当時は今のように片親家族への給付や支援がなかった時代。母親が親権を取れなかった場合「子供は姑に取られる」という危機感があった。もし離婚したら、「姑は『母親は子供を捨てて行った』だの、『ろくでもない母親だった』だのと子供を洗脳するに決まってる。絶対に負けられない戦いがそこにあったんですよ(笑)」と、当時の心境を語る。
漫画制作を担当した赤星たみこさんは、「義母のキャラの濃さに本当に度肝を抜かれました！」と驚きを隠せない。アクの強いキャラクターの義母を、どのように絵で表現するのか「むちゃくちゃ悩みました」と制作の苦悩を明かした。悩んだ末に「この姑は、本気で人を貶める人間」と感じ、「人間の愚かさや厭らしさを美しい外見で出すほうが凄みがある」と考えて、あの印象的な姑像を描き出したという。
彼女たちの熱意と葛藤が詰まった世界観を、ぜひ堪能してほしい。気になる人はチェックしてみて。
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
