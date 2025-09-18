目黒蓮（Snow Man）が、9月16日に東京・新国立劇場で行われた、展覧会『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』のオープニングデイ フォトコールに出席。自身のInstagramでオフショットを公開した。

■蝶ネクタイを合わせたタキシードスタイルにさらりとジュエリーをつけた目黒蓮

写真1枚目は「BVLGARI KALEIDOS」と記されたグリーンの壁を背景に、頭から足首のあたりまで写したショット。目黒は黒のベルベットジャケットに光沢感のあるパンツ、蝶ネクタイを合わせたタキシードスタイルで、さらりとジュエリーを着けこなし、キリッとした表情をしている。

他にも、振り向きスマイル（3枚目）やポケットに手を入れて楽しげな笑顔を見せたショット（4枚目）、そして6枚目には山下智久、中島健人と笑顔で肩を並べた3ショットも。

目黒は会場で感じたことを綴った上で、「山下くん、健人くんお二人の先輩方ともお話しすることができて、デニスともまた会えて、本当に良い時間を過ごせました」と報告し、「お気に入りのタキシードと上品なジュエリーで特別な夜になったよ！！」と締めくくった。

ファンからは「ジュエリーより眩しい目黒蓮」「息を呑むほど美しい」「めっちゃくちゃ似合う」「山P、ケンティーとの3ショットが見られるなんて。こんな世界線あったんだね」「胸熱」「スタイリング最高」「笑顔かわいい」など、様々な声が寄せられている。

■山下智久＆中島健人＆目黒蓮の“先輩後輩”ショット

なお、山下と中島のInstagramでは、目黒が投稿した3ショット以外に、中島が自撮りした3ショットも見ることができる。

■キュートなポーズも飛び出す目黒蓮のインタビュー

Snow Man

