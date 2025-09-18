18日15時現在の日経平均株価は前日比568.92円（1.27％）高の4万5359.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は968、値下がりは561、変わらずは86と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を189.08円押し上げている。次いで東エレク <8035>が113.45円、ＳＢＧ <9984>が67.87円、ＴＤＫ <6762>が32.16円、ファストリ <9983>が30.79円と続く。



マイナス寄与度は12.66円の押し下げで任天堂 <7974>がトップ。以下、リクルート <6098>が9.02円、ＫＤＤＩ <9433>が4.66円、ＨＯＹＡ <7741>が3.88円、コナミＧ <9766>が3.88円と続いている。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、非鉄金属、金属製品、医薬品と続く。値下がり上位には電気・ガス、その他製品、空運が並んでいる。



※15時0分10秒時点



株探ニュース

