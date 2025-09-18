Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月18日は、最大35W急速充電、4台同時充電、10000mAhの大容量と欲しい機能を詰め込んだ、Anker（アンカー）のUSB-Cケーブル一体型モバイルバッテリー「Zolo Power Bank (10000mAh, 35W, Built-In Dual USB-Cケーブル)」がお得に登場しています。

モバイルバッテリーを求めるほぼすべての人が満足できる万能なアイテムですよ！

■この記事で紹介している商品

Anker Zolo Power Bank (10000mAh, 35W, Built-In Dual USB -Cケーブル) ( モバイルバッテリー 10000mAh 最大35W出力 ケーブル一体型 ディスプレイ搭載) 【PD/Power IQ 搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器 (ブラック) 4,790円 (20%オフ) Amazonで見る PR PR

35W出力、4台同時充電、10000mAhと万能感がすごいAnkerのケーブル一体型モバイルバッテリーが20％オフ！

最大35W急速充電と4台同時充電に加え、10000mAhの大容量とUSB-Cケーブル一体型で持ち歩きにも最適なAnker（アンカー）のモバイルバッテリー「Zolo Power Bank (10000mAh, 35W, Built-In Dual USB-Cケーブル)」が、20％オフのタイムセール特価で販売中です。

Image: Amazon.co.jp

魅力のひとつは、2本のUSB-Cケーブルを本体に内蔵していること。別途ケーブルを持ち歩かなくても、スマホやタブレット、ノートPCなどをすぐに充電できます。

フレキシブルなケーブル耐久性も魅力で、内蔵の USB-C ケーブルは10,000 回以上の折り曲げテストに耐える強度を持っています

さらに、単ポート最大35Wの高出力に対応しており、内蔵ケーブル2本＋USB-Cポート＋USB-Aポートで最大4台同時充電も可能。外出先でのマルチデバイス充電にもぴったりです。

10000mAhの大容量ながら、軽量＆コンパクト設計で持ち運びも楽々

Image: Amazon.co.jp

容量は10000mAhと、iPhone 16やNintendo Switch Liteを約2回充電できる十分なバッテリーを搭載。

それでいて重さはわずか約220gと軽量デザインなので、バッグやポーチにもスッと収まり、バッグに常備しておけば、出張や旅行でも荷物を増やさず安心して使えます。

「ケーブルを忘れた」「充電ポートが足りない」といった外出中のストレスまで大幅に軽減してくれるアイテムです。

2本の内蔵ケーブル付きで複数ポートを持ち、35Wの急速出力と軽量設計で、仕事／旅行の両方に最適。荷物を少なくしたい人や、複数デバイスを持ち歩く方には特におすすめの万能モバイルバッテリーですよ！

スペック、価格、サイズ感など、どの要素を見てもほぼすべての人が満足できるのではないでしょうか？

Anker Zolo Power Bank (10000mAh, 35W, Built-In Dual USB -Cケーブル) ( モバイルバッテリー 10000mAh 最大35W出力 ケーブル一体型 ディスプレイ搭載) 【PD/Power IQ 搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器 (ブラック) 4,790円 (20%オフ) Amazonで見る PR PR

＞＞Ankerのセール対象商品一覧を見る

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年9月18日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp