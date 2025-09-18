日本将棋連盟は18日、渡辺明九段（41）が前十字靭帯（じんたい）損傷の術後障害のため休場すると発表した。期間は17日から来年3月31日まで。

渡辺は24年春に左膝を負傷し、手術のため同12月19日から25年1月20日まで休場。復帰後もイス対局ながら5度の棄権（不戦敗）を記録し、4月10日から6月30日まで体調不良を理由に再び休場した。再復帰後は8月12日のA級順位戦こそ発熱のため棄権したが、16日の早指し戦、日本シリーズJTプロ公式戦（JT杯）で着座対局に臨み勝利。あす19日には永瀬拓矢九段（33）とのA級順位戦を控えていた。

8月25日のALSOK杯第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）2次予選準決勝で稲葉陽八段（37）に敗れた際には膝の回復状況について明言せず「（JT杯のような）持ち時間の短い棋戦では正座できるんですが…」と複雑な表情だった。

休場期間中に予定されていた公式戦はすべて不戦敗。A級順位戦は1勝8敗が確定し、他の棋士に長期休場などがない限り9位以下となってB級1組への降級となる。

渡辺は同日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「足の治療を続けながら対局をしてきたのですが、入退院を繰り返していて、また不戦敗をする見込みになり、先が見通せないので、年度末まで休場することになりました。ご迷惑をお掛けして申し訳ありません」と休場を報告した。

続けて「4月の時点で1年休むという決断は出来ずに3ケ月で復帰しましたが、結果、棋戦も中途半端になり、皆さまにご迷惑をおかけすることをお詫び申し上げます」と謝罪。

患部について「靭帯を損傷した時に痛み、出血、腫れがなかったことに始まり、かなり珍しいことが起きてしまってるようで、長引いてるのですが、はっきりしたことは分かっていません」とも明かした。

▽連盟が発表した渡辺の休場棋戦は以下の通り。

第39期竜王戦

第84期順位戦

第11期叡王戦

第67期王位戦

第74期王座戦

第97期棋聖戦

第19回朝日杯オープン戦

第33期銀河戦

第75回NHK杯トーナメント

第46回日本シリーズJTプロ公式戦

オールスター東西対抗戦2025