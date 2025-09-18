女優の真矢ミキ（61）が18日、自身のインスタグラムを更新。自宅の一室を披露した。

真矢は「酷暑もようやく朝夕には少し落ち着きを見せてきましたが、日中はまだまだ厳しく、『お元気ですか？』というより『生き延びてますか？』と問いかけたくなる日々ですね」と書き出した。

そして「私はこの暑さを逆手にとって、インドアライフを楽しもうと“発想部屋”をつくりました」と報告。「ルールは、新しいものを増やさず手元にあるもので飾ること なので 実家から持ち帰った品、友人やファンの方にいただいた品、自分で選んだ品が、一つの壁に静かに寄り添っています」と解説した。

「そうして生まれた私だけの『記憶の壁』 そこに並ぶものたちは時に懐かしさを、時に新しいひらめきを運んできてくれます」と、大小の額が飾られた室内の写真を公開。「では 心に涼やかな風が吹くような一日でありますように」と結んだ。

この投稿にフォロワーからは「画家のアトリエかと思いました スッキリ広々で素敵です」「素敵です。憧れの空間です」「素敵なお部屋ですね」などの声が集まった。

2021年4月に開設したインスタグラムでは、出演情報の他、手料理など日常生活を投稿している真矢。今年2月には豪・アデレードでの海外留学にも挑戦し、帰国までの3カ月間、語学や現地生活に奮闘する様子を伝えた。