海岸や河川に捨てられたプラスチック製の釣り糸などに、野鳥が絡まってケガをする事例が全国で多発している。

公益財団法人「日本野鳥の会」による初の実態調査によって計１９都道府県で確認され、絶滅危惧種の野鳥も被害を受けていたことが分かった。同会は「身近にあるプラごみ問題の深刻さに目を向けてほしい」と訴えている。

調査は自然環境に流出したプラ製品による野鳥被害の実態を把握するため、同会が昨年４月からインターネットを通じて会員らに情報提供を求めて実施した。

その結果、今年６月までに１９都道府県から５５件の情報が寄せられた。被害例の内訳（複数回答あり）は「釣り糸への絡まり」（３８件）が最多で、「誤飲・誤食」（９件）、「ルアーが刺さる」（６件）、「漁網への絡まり」（同）などが続いた。限られた期間で確認された件数のため、同会の担当者は「被害は氷山の一角にすぎない」とする。

被害を受けた野鳥には、環境省が絶滅危惧種に指定するハヤブサやクロツラヘラサギなどもいた。プラスチックの一種ナイロンなどで作られた釣り糸は、軽くて丈夫な反面、食いちぎって外すことが難しい。絡まると徐々に締め付けられ、衰弱して死ぬこともある。

海を漂う網やロープといったプラ製漁具は「幽霊漁具（ゴーストギア）」とも呼ばれ、ウミガメなどの海洋生物に絡まる被害が世界で拡大。今回の調査では、日本でも水辺の野鳥に広く被害が及ぶ実態が判明した。

被害が相次ぐ理由の一つは、使用済みの釣り糸やルアーを片付けずに放置する一部釣り人のマナーにある。

同会会員の長崎市の漁師、木村智美さん（５０）は「拾っても数週間すると大量の釣り糸が散乱する」と嘆く。ケガをした野鳥を年に数羽は目撃しており、中には翼に釣り針が刺さったまま死んだカワウや、ルアーが引っかかって衰弱し、飛べなくなったカツオドリもいた。

公益財団法人「日本鳥類保護連盟」の調査では２０２０年〜昨年、全国１１府県の河口や海岸沿いで回収された釣り糸の総延長は４６キロ・メートルに上った。同連盟の担当者は「海中の岩に引っかかって回収できなくなるケースもあるが、意図的に置いて帰る例も多い」と話す。

プラごみを巡っては、スイスで８月、環境汚染を防ぐ国際条約策定に向けた政府間交渉があり、プラ製漁具の流出防止策も議論されたが、合意に至らなかった。東京農工大の高田秀重名誉教授（環境汚染化学）は「重要なのは、釣り糸を必ず持ち帰る管理の徹底だ。漁具の国際的な流出防止策も必要になる」と訴える。