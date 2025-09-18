フリーアナウンサー・神田愛花『私の″カエ子″への思い』

私とカエルとの出会い

先日、佐賀県にロケに行った。ロケ先で田んぼを見つけるといつも、畦道を歩きたくなる。「あ！ 田んぼが綺麗ですねぇ」とか「この時期の稲穂はどんな感じかなぁ？」とかなんとか言いながら田んぼに近づき、大丈夫そうなら畦道(あぜみち)を歩いてみている。

畦道の魅力は、都会とはまた違った強い刺激を与えてくれるところだ。都会育ちの私にとって、そもそも舗装されていない道が珍しいし、道の両側が水で覆われているのもスリリング。加えてアメンボなのかバッタなのか、足を下ろした瞬間に何かが飛んだり跳ねたりして、数十cm先の草や水面が必ず揺れる。体験型ゲームよりも圧倒的に予定調和じゃない感じ。それが、虫嫌いの感情を超えて、私の好奇心を刺激するのだ。

畦道を好きな理由は、もう一つある。佐賀で歩いたその畦道は、一歩踏み出すごとにカエルが10匹くらい跳んだ。これこそ最高な畦道。なぜならカエルは、私にとって特別な存在だからだ。

私とカエルとの出会いは、幼少期、毎年夏に家族旅行で行っていた軽井沢だ。決まって宿泊するペンションから、道路を渡ったところに小川が流れていた。ある年、その小川で兄と遊んでいると、とても鮮やかな黄緑色のカエルを見つけた。アイスのｐｉｎｏよりひと回り大きいくらいのカエル。兄が捕まえて、私の手のひらに乗せてくれた。ツヤツヤしたお肌に、大きなお目目。柔らかそうな喉元がバクバク動いていた。（こんなに小さくてキレイなのに、一生懸命）。５歳の私は、初めてのカエルにそう思った。そしてそのカエルに”カエ子”という名前を付けて川に戻し、「カエ子！ また来年来るからねぇ！」とお別れをした。

そして翌年。再び兄と小川に行くと、カエ子がいた。色も大きさも変わらない、そのままのカエ子だった。１年間、「カエ子いるかなぁ？」と兄と話していたので、見つけた時は「待っててくれた！」と大はしゃぎ。また兄が捕まえてくれて、「カエ子〜」と話しかけた。そしてまた「来年ね！」と、川に戻した。だが翌年はいなかった。母と兄は、「カエ子も大人にならなきゃいけないから、どこかに出かけたんだよ」と言っていた。

今思えば、あれは同じカエルではない。母も兄も、私を喜ばせようと嘘をついてくれたのだろう。だがこの出来事によって、愛花少女は、カエルは人の気持ちや言葉をわかってくれる生き物なんだと思い込んだ。そしてその感覚が45歳になった今でも、心に残っている。だからカエルは、私の中で特別な存在なのだ。

思わぬところでの出会い

一昨年の夏。スーパーの特売で、″朝採れサニーレタス″を購入した。丸２日ほど冷蔵庫の中で保管し、３日目の朝、ようやく食べようと数枚むしった。すると葉と葉の間にカエルがいたのだ。驚いて声も出なかった。ピクリとも動かないが、鮮やかな黄緑色に大きな目、そしてｐｉｎｏよりひと回り大きいサイズのその姿は、カエ子そのものだったのだ。

（今さら会いに？）と、ドキドキ。よく見ようと顔を近づけた時、急にニュッ……と右前足が伸びた。思考が停止。そして（生きてる！）と気付き、「うわー!! カエル!!」と叫んだ。何事かと走って来た夫が、優しく手に取った。夫曰く、冷蔵庫の中は寒かったからじっとしていたけれど、外に出て体が温まり動き始めたとのこと。夫はよくカエルに似ていると言われるからか、カエルに対する愛着は私並みにあった。

その夫が「外に逃がしてあげようね」と言いながら、ベランダから外にホイッ！ と投げて逃がした。我が家はマンションの中層階。ベランダの下はコンクリートだ。私はそのカエルの運命を悟った。だが夫は今も、あの時カエルを救ったと信じている。私はこの悟りを墓場まで持っていくつもりだし、あれはカエ子ではないと信じたい。

佐賀の畦道でピョンピョン跳ねる無数のカエルたちは、体長２cmほどの茶色いカエルだった。カエ子とは違う。だが声に出して、「カエ子〜カエ子〜」と呼んだ。もしかしたらカエ子の生まれ変わりがいるかもしれないし、カエ子と知り合いのカエルがいるかもしれないからだ。カエ子に、私は今も覚えていることを伝えたいし、（あの時はありがとう）と感謝も伝えたい。馬鹿げた話かもしれないが、私は真剣にそう思っている。

かんだ・あいか／1980年、神奈川県出身。学習院大学理学部数学科を卒業後、2003年、NHKにアナウンサーとして入局。2012年にNHKを退職し、フリーアナウンサーに。以降、バラエティ番組を中心に活躍し、現在、昼の帯番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にメインMCとしてレギュラー出演中

『FRIDAY』2025年9月26日より

イラスト・文：神田愛花