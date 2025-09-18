子どもたちに命の大切さを伝えようと、全国の学校で自作の絵本を使った出前授業を続けている女性がいる。

東京都多摩市の絵本作家、夢(む)ら丘(おか)実果(みか)さん（５７）だ。２００７年から始めた活動はまもなく１２００回になる。夢ら丘さんは「自ら命を絶つ子どもがいなくなるまで、『命の授業』を続けたい」と話している。（樋口絢香）

自作の絵本を読み聞かせ

「もう、だあれもいないところに、きえていってしまいたい」。今月２日、東京都中野区立北中野中学校の体育館。夢ら丘さんが自作の絵本「カーくんと森のなかまたち」の読み聞かせを始めると、３年生約１５０人が真剣に耳を傾けた。

物語の主人公は、森に暮らすホシガラス「カーくん」。仲間の鳥たちの美しい羽や素早く飛び回る姿を見て、劣等感を抱き落ち込んでしまう。しかし、仲間と話すうちに、自分の羽に星のような模様があることや、木の種をあちこちに運んで森を育てていることに気づき、自信を取り戻すというストーリーだ。

消えてしまいたい……。カーくんがこぼした悲しいセリフは、かつて夢ら丘さん自身が抱いた思いだった。

子どもの頃からの夢をかなえて絵本作家として活動していた２００２年、横断歩道で車にはねられ、大けがを負った。絵本の執筆も、展覧会も中止に。後遺症で右手がしびれ、軽い絵筆さえ持てなくなった。

気持ちがふさぎ込み、当時小学３年の娘の前で思わずつぶやいた。「お母さん、いない方がいいよね。もう死んじゃいたい」

娘は、「お母さんがいるだけでうれしいよ」とそっと背中をなでてくれた。その言葉で我に返った。誰かに必要とされていることがたまらなくうれしかった。

「悩みを抱え込まないで」思い込め

それから２年間のリハビリを経て、絵本作家としての活動を再開。「命の大切さを伝える絵本をつくりたい」と強く思った。

実は、知人を自殺で失った経験があった。知人の悩みに気付けなかった後悔にさいなまれてきた。事故後に夢ら丘さんが落ち込んだ時、立ち直るきっかけをくれたのは、家族や友人だった。「自分が彼女にとってそんな存在になれていたら」という思いが頭から離れなかった。

同じ頃、子どもの自殺が深刻になっているという報道を目にした。「何かをしなければ」という思いに駆られ、作品の構想を練った。

後輩を自死でなくした絵本作家の吉沢誠さんと一緒に、０７年に絵本を完成させた。読んだ人が癒やされるような優しく明るい絵を描いた。精神科医の助言を得ながら「悩みを抱え込まず、周囲に相談してほしい」という思いを込めた。

完成後、学校で出前授業を始めると、教師などの間で評判になり、全国の学校から声がかかるように。これまでに１１８０回の読み聞かせを行ってきた。

「頼っていい」伝え続ける

コロナ禍では学校が突然休校になった。その影響は大きく、今でも子どもたちは漠然とした不安を抱えていると感じる。「自分なんか死んでも誰も悲しまない」。深刻な悩みを打ち明けられることもあり、より活動に力を入れている。

一方で、「やっぱり生きていたいと思えた」「周りの人に相談したいと思った」との感想をもらうことも増え、手応えも感じる。説き伏せるのではなく、幼い頃の気持ちに戻れるような絵本だからこそ、メッセージが届くのだと思う。

夢ら丘さんは、「自分にしかない良さが必ずあると気づいてほしい。『つらいときには誰かに頼っていいんだよ』というメッセージをこれからも伝え続けていきたい」と話す。

コロナ禍で急増、高止まり

厚生労働省と警察庁のまとめによると、２０２４年に自殺した全国の小中高生は５２９人で、過去最多だった。全体の自殺者数は減っているが、子どもの場合は、コロナ禍で急増した２０年以降、高止まりしている。理由がわかっているケースでは、学業不振や友達との不和、家庭問題などが多かった。

子どもの相談に応じているＮＰＯ法人「チャイルドライン支援センター」（東京）の向井晶子事務局長は、「生きづらさを抱えていても、周囲に相談できない子どもは多い。学校や家庭以外で本音を話せる居場所や相談できる場所を地域に増やす必要がある」と話す。