ÅÏî´½í¤¬¾Ð´é¤Ç²óÅú¡ÖÆ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¸º¾¯¡×¤Î»ØÅ¦¤Ë¡ÖºÆÀ¸¿ôÄã¤«¤í¤¦¤¬¹â¤«¤í¤¦¤¬»ä¤Î¥®¥ã¥é¤Ï¡Ä¡×
°ìºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Ç¡¢ºòÇ¯8·îËö¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¸ø¼°¡ÛREAL VALUE¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÖÅú¤·¤¿¡£
»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é°ìÉô½µ´©»ï¤Î¡ÖÅÏî´½í¡¡¼Ì¿¿½¸¥Ò¥Ã¥È¤â¡ØYouTubeÈÖÁÈ¡Ù¤Ï¡ÈºÆÀ¸¿ô¥À¥¦¥ó¡É¤ÇÂç¶ìÀï¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂà¼Ò1Ç¯¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ÈÊÉ¡É¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡£ÅÏî´¤Ï¡Ö¸«¤Þ¤·¤¿¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼«¤é¸«½Ð¤·¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤âµß¤¤¤¬1¸Ä¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¼Ì¿¿½¸¥Ò¥Ã¥È¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿½¸¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¡×¤ÈºÆ¤Ó¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
µ»öÃæ¤Ç¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç3·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤¬Ìó38Ëü²óºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë°ìÊ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÏî´¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢½é²ó¤ÎÊý¤¬ÊªÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤Ã¤ÆÆ°²è½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£38Ëü²ó¡ÊºÆÀ¸¡Ë¤¬°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºÆÀ¸¿ô¤¬Äã¤«¤í¤¦¤¬¡¢¹â¤«¤í¤¦¤¬»ä¤Î¥®¥ã¥é¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö»ä¤Ï1¸Ä¤º¤Ä¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È³§¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤»¤¿¤é¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¥®¥ã¥é¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÆÀ¸¿ô¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÏî´¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿È¤òºï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ä¤±¤¿¿Í¡¢¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¹Ê¤ê½Ð¤¹¤È¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï¸½ºß¡¢Ìó3Ëü¿Í¡£ÅÏî´¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ó¤Ï¡¢µ¯¶È²È1Ç¯À¸¤ÎÅÏî´¤¬¸½ºß³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëµ¯¶È²È¤ÈÂÐÃÌ¤¹¤ëÆâÍÆ¡£ÅÏî´¤¬½é²ó¤ËÂÐÃÌ¤·¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢µ¯¶È²È¤Ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥ÈBreakingDown¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¤ÎCOO¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡Ê40¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£18Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤ÏÌó41Ëü²óºÆÀ¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÄÂçÂ´¤ÎÅÏî´¤Ï20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£23Ç¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¡£ÉÂÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖPTSD¡×¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£1·îËö¤Ë¤Ï½é¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¤ò½ÐÈÇ¡£½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤Ç¤Ï¿åÃå»Ñ¤ä²¼Ãå»Ñ¤ËÄ©Àï¡£9·î1Æü¤Ë¤Ï´°Á´Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È160¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖRe:¿åÊ¿Àþ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£