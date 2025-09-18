あの“人気平成キャラ”が【セリア】に、、！ ハシゴしてでも欲しい！「エンジェルブルーポーチ」

平成レトロがブームの中、【セリア】からも懐かしのキャラクターグッズが登場しました！ 今回編集部が見つけたのは、ティーン向けアパレルブランド【ANGEL BLUE（エンジェルブルー）】のグッズ。おなじみのキャラクターがデザインされたポーチは、大人女性なら持つだけで気分が上がるかも。すでに品薄になっている店舗もあるようなので、見つけたら即カゴINして。

キラキララメが派手カワイイ！

【セリア】「AB&DL PVCラメフラットポーチ」\110（税込）

キラキラと光るたっぷりのラメ入り素材のクリアポーチ。エンジェルブルーの人気キャラクター・ナカムラくんがカラフルに描かれており、POPなムード満点のデザインです。キャッチーなロゴやブルーのファスナーも、可愛らしいワンポイントに。フラットポーチなのでかさばりにくく、小さめのバッグにも収納しやすいのが嬉しいポイント。

キーホルダーにも◎ チェーン付きポーチ

【セリア】「エンジェルブルー ボールチェーン付きキャンディポーチ」\110（税込）

イチゴやサクランボと一緒にナカムラくんが描かれた、可愛いをギュッと詰め込んだポーチ。後ろにファスナーが付いており、ちょっとした小物を入れることができます。ボールチェーン付きのミニサイズなので、キーホルダーとしてバッグに付けるのもおすすめ。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「ピンクの他にブルーもありました」とのことなので、ぜひ店舗で探してみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M