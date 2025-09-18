TWICEサナ、美デコルテ＆美脚輝くミニ丈ドレスで登場 ハマっている“食べ物”も告白
【モデルプレス＝2025/09/18】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のサナ（SANA）が9月18日、都内で行われたインナービューティーブランド「NE:AR（ニアル）」説明会に出席。ハマっている食べ物を明かす場面があった。
【写真】TWICEサナ、ミニ丈ドレスで美脚輝く
サナはこの日、白のミニ丈ドレスで登場し、美しいデコルテと美脚を披露。前日の17日には6度目のワールドツアーの日本公演「TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN」の最終日を終えたばかりのサナは「昨日と一昨日、2日間連続東京ドームでTWICEとしてライブをさせていただいたんですが、本当にたくさんのONCE（TWICEファンの総称）の皆さんが来てくださり、その中で私たちTWICEとしても新しいステージをお見せできたので、とても楽しかったです」とライブを振り返った。
“食欲の秋”が近いことから「秋になると食べ過ぎてしまうことはあるか」と聞かれると「うーん…うーん…」と少し考えた後に、「はい（笑）」とはにかんだサナ。「最近はパンにハマっていて、ついつい、トーストを焼いちゃうと1枚食べてもう1枚食べたくなったりする」と明かし、「けど、やっぱりむくみが1番私は気になるので、必ず消化させてから寝たり、マッサージをするようにして、バランスを取るようにしています」と美意識の高さをうかがわせながらも、「パン美味しいですもんね」の声には「はい、いちごジャム（をつけます）」と笑顔を見せていた。
また、食生活で意識していることを尋ねられると「普段からお水はできるだけ摂取しようと心がけている」とした上で、「ワールドツアー中は特に、リハーサルする時だったりだとか、朝イチに起きてからお水を飲むようにすることを心がけています」と回答した。（modelpress編集部）
