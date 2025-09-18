BE:FIRST¡¦LEO¡¢¹¥¤¤¹¤®¤Æ½ÐÂÔ¤Á¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¹ðÇò¡ÖÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/18¡Û7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤¬17Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£LEO¡Ê¥ì¥ª¡Ë¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ½ÐÂÔ¤Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¡¦LEO¤ÈÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤·¤¿ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æ½ÐÂÔ¤Á¤·¤¿·Ý¿Í¡×¤¬¤¤¤ë¤ÈÈÖÁÈ¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿LEO¡£Ã¯¤Ê¤Î¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¤³¤È¤À¤È¸ý¤Ë¤·¡Ö¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤Ë¡Ö½ÐÂÔ¤Á¡×¤ò¤·¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ÖCMÃæ¤È¤«¤Ë·ë¹½¶Ú¥È¥ì¤ÎÏÃ¤È¤«¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¶Ú¥È¥ì¤ÎÏÃ¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤«¤é¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿ÌîÅÄ¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¸¥à¡×¤Ë¡Ö¤¼¤Ò¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤«¤é¡¢¸ò´¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢óÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤È¤â¿Æ¤·¤¤¤È¤¤¤¦LEO¡£°ÊÁ°¤«¤éÀîÅç¤¬MC¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ëTBS·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¤¢¤µ8»þ¡Ë¤Ç¡¢ÅÙ¡¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä¥í¥±¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÀîÅç¤µ¤ó¤È¤«ÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤È¤«¤¹¤´¤¤¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤ÎÊý¤«¤éÏ¢Íí¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡ª¡Ø¤¤¤Ä¤¤¤Ä¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¡Ù¤È¤«¡×¡Ö¡Ø¤³¤Î»þ´Ö¤Ê¤é¹Ô¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¡×¤È¡¢¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¡×¤È¼«Ê¬¤Î¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü»þ¤òÀîÅç¤ËÁ´¤ÆÁ÷¤ê¡¢¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ÈÍ¶¤¦¤È¤â¸ì¤ê¡¢MC¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î2¿Í¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤ä¤ï¡Ä¡×¤ÈÀîÅç¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¡£¤·¤«¤·¡¢ÀîÅç¤âË»¤·¤¯¡Ö3¡Á4¥ö·î¤Ï¤´ÈÓ¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Äº£9·î¤ÎËö¤°¤é¤¤¤·¤«¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈLEO¤¬»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢²¬Â¼Î´»Ë¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¡¢¤½¤ÎÍ½Ìó¤Î¼è¤ì¤Ø¤óÅ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¡¦LEO¤ÈÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤·¤¿ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¢¡BE:FIRST¡¦LEO¡¢½ÐÂÔ¤Á¤¹¤ë¤Û¤É¹¥¤¤Ê·Ý¿Í
¢¡BE:FIRST¡¦LEO¡¢ÀîÅçÌÀ¤È¤Î¸òÎ®ÌÀ¤«¤¹
