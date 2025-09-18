東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で超人たちが熱戦を繰り広げている。第4日の16日に行われた男子ハンマー投げ決勝は、上位4人が80メートル超えのハイレベルな一戦。金メダルを獲得した23歳が、プロ野球・西武の投手に似ていると話題だ。

やはり昨夏のパリ五輪王者は強かった。23歳とは思えない貫禄たっぷりのイーサン・カツバーグ（カナダ）が、2投目に84メートル70の大会新記録をマークして金メダルを獲得した。

2位には82メートル77の自己ベストを出したメルリン・フンメル（ドイツ）が入り、82メートル69の3位はベンツェ・ハラス（ハンガリー）。82メートル02で4位のミハイロ・コロン（ウクライナ）までが80メートル超えだった。

ハイレベルな“投げ合い”を制したカツバーグには、西武ファンから熱い視線が注がれている。長い頭髪に髭など、背番号13の右腕に似ているというのだ。

Xには「めちゃくちゃ高橋光成で笑う」「光成はカツとハンバーグだった」「高橋光成にしか見えなくなった」「もう高橋光成にしか見えへんやんけ」「予想以上に高橋光成だった」「確かにめちゃくちゃ高橋光成に似てるw」などの声が上がっていた。



