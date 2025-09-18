チョコもミルクもリッチ！ブルボン「じゃがチョコグランデリッチミルク」
ブルボンは、同社のポテトスナック“じゃがチョコ”比で2倍のチョコレートを掛けた「じゃがチョコグランデリッチミルク」を2025年9月23日(火)に新発売します。
ブルボン「じゃがチョコグランデリッチミルク」
内容量 ：48g
発売日 ：2025年9月23日(火) 全国発売
販売チャネル(予定) ：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、
小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
賞味期限 ：8カ月
「じゃがチョコグランデリッチミルク」は、乳原料をたっぷり使用したミルク感豊かなチョコレートを、塩味のポテトスナックにコーティングしました。
サクサク食感とともに、まろやかな甘さが口いっぱいに広がります。
従来のじゃがチョコよりも、チョコたっぷりミルク感たっぷりの贅沢なおいしさを楽しめます。
