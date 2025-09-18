「ボディバランスアップタイツ」を当選した団体にプレゼント

下着メーカー大手のワコールが展開するコンディショニングウェアブランド「CW-X」は、ブランドアンバサダーである米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手との共同プロジェクト「グッドパフォーマンスでいきまショウ！」を7月17日より始動。学生から社会人チームまで300件を超える応募があったなか、抽選により当選した団体への「ボディバランスアップタイツ」のお届けがスタートした。

履正社高校女子野球部では、日々野球に打ち込んでいる59名の部員と監督・コーチが「ボディバランスアップタイツ」を受け取り、早速着用して練習を実施。部員たちからは「骨盤が安定する感覚」「股関節に体重がしっかりのって安定感がある」など、喜びの声が上がった。

また、18歳〜41歳のメンバーが所属し、会社員として働きながら社会人リーグで活動する株式会社アイアイ野球部で着用した部員は、「地に足がついている感じで、股関節から足にかけてブレにくい」と、大谷も大切にしている股関節の安定を実感しているようだった。

「グッドパフォーマンスでいきまショウ！」は、大谷が愛用する「ボディバランスアップタイツ」約5000枚を全国の野球チームおよび毎日の仕事でカラダを動かす人にプレゼントし、ウェアによるコンディショニングを体験してもらうプロジェクト。全国の野球チームを対象とした、「野球」でカラダを動かすあなたへ編は、9月30日23時59分まで応募を受け付けている。



（THE ANSWER編集部）