志尊淳、30歳に贈るアニバーサリー写真集『final』12.9発売 「きっとこれがラスト写真集です」
今年30歳を迎えた志尊淳のアニバーサリー写真集『final』が、マガジンハウスより12月9日に発売されることが決定。3種のカバー、収録カットが公開されたほか、志尊からコメントが到着した。
1995年3月5日生まれ、東京都出身の志尊淳は、今年30歳に迎えた。
「一瞬一瞬を大切に、今を生きる」―その想いを胸に俳優人生を駆け抜けてきた志尊にとって、30代の幕開けとなった2025年はさらに飛躍する特別な一年に。
ファンのことを一番に想う彼だからこそ、7年ぶりとなる節目の写真集は、多くの人に喜んでいただける特別なものにしたいという強い想いがあった。
そんな想いを受け、“志尊淳の私生活”を裏テーマに写真集制作がスタート。撮影を担当したのは、Netflixシリーズ『グラスハート』の監督と演者という関係で知り合った柿本ケンサク。夏の終わりから撮影は始まり、秋、冬、春、次の夏へ。東京、ソウル、ミラノ、バリを舞台に、一年間を追いかけた。
本著には、信頼し合える関係だからこそ見ることのできるあらゆる表情や、彼がまとうナチュラルな空気をあますことなく一冊に収録。さらに「30 WORDS by JUN SHISON」と題して、今の彼を語るうえで欠かせない30個のワードを紹介。仕事の話、プライベートの話が本音で語られている。
本著は、通常版、初回限定版BOX、ファンクラブ会員のみ購入可能なFC限定版の3種で発売。いずれも、サイン入りお手紙がつく。
通常版には写真集未収録のクリアフォトカードA、初回限定版BOXには写真集未収録のフォトカード30枚、飾って収納もできるフォトカードスタンド、FC限定版には写真集未収録のクリアフォトカードB、志尊着用リングとおそろいのスペシャルリングとリングにまつわるメッセージリーフレットがつく。さらに、FC限定版カバーは、通常版カバーに加え、着せ替えができるスペシャルダブルカバーとなる。
また、12月9日の発売を前に、フライングで志尊が写真集を手渡しする「フラゲお渡し会」を開催。12月6日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、12月7日に大阪・HMV＆BOOKS SHINSAIBASHIにて実施される。通常版および、FC限定版をHMVサイトから予約し応募した人の中から抽選で東京・大阪各1200名ずつ招待。なお、当落に関わらずフォトシールの特典がつく。
志尊淳アニバーサリー写真集『final』が、マガジンハウスより12月9日発売。通常版は3850円、初回限定版BOXは6050円、FC限定版は1万8150円（いずれも税込）。
志尊淳、柿本ケンサクのコメント全文は以下の通り。
■志尊淳
30歳の今年は、いつも応援してくださっているファンの人達に改めて感謝をする1年というテーマを決めて、1年間走ってまいりました。
そんな1年を締めくくるには写真集しかないなと薄々感じていましたが、自分の写真と見つめ合う事があまり得意ではない僕にとってはすごく悩むことでした。ですが、ドラマ『グラスハート』の監督でありカメラマンであり、仲良しの柿本ケンサクに相談したところ、俺がやる！と手を挙げてくれました。公私共に親交のある柿本さんが「いつもの飾らない淳を撮る」ということで、この1年間ずっと隣にいてくれました。写真集の撮影！というテンションだけでなく、プライベートで2人でいる姿をずっと撮ってくれていました。
最高な写真集ができたと思います。きっとこれがラスト写真集です。楽しみにしていてください。
■柿本ケンサク
出会いは、『グラスハート』だった。監督としてファインダーを覗いたその先にいた、坂本一至を生きる俳優としての淳。同性の僕でさえ、思わず心を奪われるほどの美しさと、スクリーンを飛び越えてくるような華をまとっていた。
だが、僕たちの物語はそれで終わらなかった。友人としての時間がはじまったのだ。夢を語り合い、同じ部屋で夜を明かし、迷いや希望を共有しながら、この一年、僕は彼の成長を、ただ傍らで見届けるだけでなく、レンズを通して刻み続けた。創作と友情が重なり合い、境界が溶けていく日々。ここにあるのは、作られた姿ではなく、人間としての志尊淳が放つ光と、ともに過ごした時間の熱と記憶が、いまこの写真集に結晶している。
これは「俳優と監督」の記録ではない。「志尊淳と柿本ケンサク」、ふたりの物語の断片であり、未来へと続く友情の証でもある。どうか、このページをめくりながら、その時間の輝きに立ち会ってほしい。
