子どもたちがものづくりを通じてSDGsを学べるワークショップも！クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2025

クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は、2025年9月27日(土)・28日(日)の2日間、「クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2025」を開催します。

クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2025

開催日時 ：2025年9月27日(土)・28日(日)

※各コンテンツにより開催時間が異なります(詳細は下記参照)

会場 ：・クイーンズスクエア横浜 ステーションコアB1F

(スーパースポーツゼビオ前)

・みなとみらい東急スクエア 1 4F 特設会場

・クイーンズスクエア横浜 1F クイーンズパーク

アクセス ：・みなとみらい線「みなとみらい」駅直結

・JR・地下鉄「桜木町」駅 徒歩8分(動く歩道利用)

主催 ：クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会

共催 ：横浜エフエム放送／東急モールズデベロップメント

このイベントでは、子どもたちがものづくりを通じてSDGsを学べるワークショップや、環境・人にやさしいマルシェなど、幅広い体験を通じて「持続可能な未来」について楽しく学べます。

■コンテンツ紹介

＜アクション1＞

〜わたしたちの ちいさな地球づくり〜 未来をつくる！キッズSDGsワークショップ

「キッズエコバッグ」ワークショップ(参加無料)

「キッズエコバッグ」ワークショップ画像(1)

「キッズエコバッグ」ワークショップ画像(2)

「キッズエコバッグ」ワークショップ画像(3)

日程 ：9月27日(土) 11:00〜17:00(最終受付16:30)

※材料がなくなり次第終了

会場 ：ステーションコアB1F(スーパースポーツゼビオ前)

内容 ：エコマーク認定を受けた無漂白コットンバッグに自由にデザイン！

オリジナルのエコバッグを作ろう。

対象 ：3歳〜小学生／先着150名

所要時間：約20〜35分

特典 ：参加者には「SDGsクイズブック」をプレゼント！

＜アクション2＞

〜わたしたちの ちいさな地球づくり〜 未来をつくる！キッズSDGsワークショップ

「グラスガーデン」ワークショップ(参加無料)

「グラスガーデン」ワークショップ画像(1)

「グラスガーデン」ワークショップ画像(2)

「グラスガーデン」ワークショップ画像(3)

日程 ：9月28日(日) 11:00〜17:00(最終受付16:30)

※材料がなくなり次第終了

会場 ：ステーションコアB1F(スーパースポーツゼビオ前)

内容 ：自然素材や動物フィギュアを使って、自分だけの小さな庭

“グラスガーデン”を作ろう！

対象 ：3歳〜小学生／先着150名

所要時間：約15〜25分

特典 ：参加者には「SDGsクイズブック」をプレゼント！

SDGsクイズブック画像

＜アクション3＞

〜秋のはじまりを楽しむSDGsワークショップ〜

「ヒノキ板でつくるパンと葉っぱのオーナメント」(参加無料)

日程 ：9月27日(土)・28日(日) 11:00〜17:00(最終受付16:30)

※各日10:30から会場横にて当日分の整理券を配布

会場 ：みなとみらい東急スクエア 1 4F 特設会場

内容 ：間伐材のヒノキ板を使用。

“葉っぱ”や“パン”の形をした板に

カラーペンで彩色し、2種類のオーナメントを制作。

対象 ：各日先着100名

所要時間：約30〜40分

「ヒノキ板でつくるパンと葉っぱのオーナメント」画像(1)

「ヒノキ板でつくるパンと葉っぱのオーナメント」画像(2)

＜アクション4＞

「おもいやりマルシェ」

日時 ：9月27日(土)・28日(日) 11:00〜18:00(予定)

会場 ：クイーンズスクエア横浜 1F クイーンズサークル

共催 ：クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会

協賛 ：ダスキンレントオール、ヤマハ発動機

内容 ：地球にも人にもやさしいライフスタイルをテーマにしたマルシェ。

FMヨコハマ人気DJによるトーク＆ライブ、女性の活躍を応援する

「神奈川なでしこブランド」紹介コーナー、

「YAMAHA 電動車いす体験」など多彩なプログラムを展開。

