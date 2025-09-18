子どもたちがものづくりを通じてSDGsを学べるワークショップも！クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2025
クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は、2025年9月27日(土)・28日(日)の2日間、「クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2025」を開催します。
クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2025
開催日時 ：2025年9月27日(土)・28日(日)
※各コンテンツにより開催時間が異なります(詳細は下記参照)
会場 ：・クイーンズスクエア横浜 ステーションコアB1F
(スーパースポーツゼビオ前)
・みなとみらい東急スクエア 1 4F 特設会場
・クイーンズスクエア横浜 1F クイーンズパーク
アクセス ：・みなとみらい線「みなとみらい」駅直結
・JR・地下鉄「桜木町」駅 徒歩8分(動く歩道利用)
主催 ：クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会
共催 ：横浜エフエム放送／東急モールズデベロップメント
クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は、2025年9月27日(土)・28日(日)の2日間、「クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2025」を開催。
このイベントでは、子どもたちがものづくりを通じてSDGsを学べるワークショップや、環境・人にやさしいマルシェなど、幅広い体験を通じて「持続可能な未来」について楽しく学べます。
■コンテンツ紹介
＜アクション1＞
〜わたしたちの ちいさな地球づくり〜 未来をつくる！キッズSDGsワークショップ
「キッズエコバッグ」ワークショップ(参加無料)
「キッズエコバッグ」ワークショップ画像(1)
「キッズエコバッグ」ワークショップ画像(2)
「キッズエコバッグ」ワークショップ画像(3)
日程 ：9月27日(土) 11:00〜17:00(最終受付16:30)
※材料がなくなり次第終了
会場 ：ステーションコアB1F(スーパースポーツゼビオ前)
内容 ：エコマーク認定を受けた無漂白コットンバッグに自由にデザイン！
オリジナルのエコバッグを作ろう。
対象 ：3歳〜小学生／先着150名
所要時間：約20〜35分
特典 ：参加者には「SDGsクイズブック」をプレゼント！
＜アクション2＞
〜わたしたちの ちいさな地球づくり〜 未来をつくる！キッズSDGsワークショップ
「グラスガーデン」ワークショップ(参加無料)
「グラスガーデン」ワークショップ画像(1)
「グラスガーデン」ワークショップ画像(2)
「グラスガーデン」ワークショップ画像(3)
日程 ：9月28日(日) 11:00〜17:00(最終受付16:30)
※材料がなくなり次第終了
会場 ：ステーションコアB1F(スーパースポーツゼビオ前)
内容 ：自然素材や動物フィギュアを使って、自分だけの小さな庭
“グラスガーデン”を作ろう！
対象 ：3歳〜小学生／先着150名
所要時間：約15〜25分
特典 ：参加者には「SDGsクイズブック」をプレゼント！
SDGsクイズブック画像
＜アクション3＞
〜秋のはじまりを楽しむSDGsワークショップ〜
「ヒノキ板でつくるパンと葉っぱのオーナメント」(参加無料)
日程 ：9月27日(土)・28日(日) 11:00〜17:00(最終受付16:30)
※各日10:30から会場横にて当日分の整理券を配布
会場 ：みなとみらい東急スクエア 1 4F 特設会場
内容 ：間伐材のヒノキ板を使用。
“葉っぱ”や“パン”の形をした板に
カラーペンで彩色し、2種類のオーナメントを制作。
対象 ：各日先着100名
所要時間：約30〜40分
「ヒノキ板でつくるパンと葉っぱのオーナメント」画像(1)
「ヒノキ板でつくるパンと葉っぱのオーナメント」画像(2)
＜アクション4＞
「おもいやりマルシェ」
日時 ：9月27日(土)・28日(日) 11:00〜18:00(予定)
会場 ：クイーンズスクエア横浜 1F クイーンズサークル
共催 ：クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会
協賛 ：ダスキンレントオール、ヤマハ発動機
内容 ：地球にも人にもやさしいライフスタイルをテーマにしたマルシェ。
FMヨコハマ人気DJによるトーク＆ライブ、女性の活躍を応援する
「神奈川なでしこブランド」紹介コーナー、
「YAMAHA 電動車いす体験」など多彩なプログラムを展開。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 子どもたちがものづくりを通じてSDGsを学べるワークショップも！クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2025 appeared first on Dtimes.