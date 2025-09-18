第1弾：栗と抹茶の調和「抹茶モンブランパフェ」！伊藤久右衛門「秋の抹茶スイーツ」 

江戸後期創業、京都・宇治 伊藤久右衛門は、伊藤久右衛門の実店舗にて、「抹茶モンブランパフェ」をはじめ、秋限定の抹茶パフェやスイーツを2025年9月19日(金)より順次、提供・販売します。

伊藤久右衛門「秋の抹茶スイーツ」

■第1弾：栗と抹茶の調和「抹茶モンブランパフェ」

(提供期間：9月19日〜10月下旬予定)

くるくると絞り出したモンブランクリームの頂に渋皮栗をあしらい、栗の甘露煮や白いメレンゲの焼き菓子を添えました。

グラスには抹茶ゼリーやロイヤルティーヌ、マロンアイスなどを重ね、栗の余韻と抹茶の旨みが響き合います。

秋限定の贅沢パフェです。

■第2弾：秋色に染まる「もみじ抹茶パフェ」

(提供期間：11月上旬〜11月下旬予定)

抹茶餡の紅葉きんとんや紅葉ゼリー、さつまいもクリーム、渋皮栗をあしらい、秋の景色をグラスに映した人気パフェ。

抹茶ゼリーやほうじ茶蜜も層に加え、お茶屋ならではの深みを表現しました。

源氏物語 栗の抹茶スイーツプレート

■秋限定「源氏物語 栗の抹茶スイーツプレート」

(提供期間：9月19日〜11月下旬予定)

源氏物語「宇治十帖」をテーマにした季節限定のスイーツプレート。

渋皮栗を乗せた抹茶ロールケーキ、栗抹茶だいふくに、宇治ほうじ茶チーズケーキ、宇治抹茶＆ほうじ茶生チョコレート、宇治抹茶ミニパフェ、宇治抹茶＆ぶどうアイスを添え、計8種がプレート上に勢揃いした季節限定の特別メニューです。

抹茶パフェアイスバー もみじ

■秋を手軽に楽しむ「抹茶パフェアイスバー もみじ」

(販売開始：9月1日〜／数量限定)

さつまいも味のチョコでコーティングしたアイスバーに、もみじゼリーや渋皮栗をトッピング。

秋の味覚を閉じ込めた持ち歩きスイーツとして、宇治や京都市内の実店舗限定で販売します。

【商品概要一覧】

□提供・販売価格(税込)

・抹茶モンブランパフェ ：1,390円

・もみじ抹茶パフェ ：1,390円

・源氏物語 栗の抹茶スイーツプレート：1,690円

・抹茶パフェアイスバー もみじ ：740円

□提供・販売期間

・抹茶モンブランパフェ ：2025年9月19日(金)〜10月下旬予定

・もみじ抹茶パフェ ：2025年11月上旬〜11月下旬予定

・源氏物語 栗の抹茶スイーツプレート：2025年9月19日〜11月下旬予定

・抹茶パフェアイスバー もみじ ：2025年9月1日〜完売次第終了

□提供・販売店舗

・抹茶モンブランパフェ ：宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店

・もみじ抹茶パフェ ：宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店

・源氏物語 栗の抹茶スイーツプレート：宇治本店・JR宇治駅前店

・抹茶パフェアイスバー もみじ ：宇治本店・平等院店・JR宇治駅前店・

京都駅前店・祇園四条店・三条寺町店・

清水坂店・清水産寧坂店・伏見稲荷店・

清水本店

