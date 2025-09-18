演歌歌手の山本譲二（75）が17日放送のBSフジ「昭和歌謡パレード」（水曜後10・00）にゲスト出演。かつて師匠の演歌歌手・北島三郎（88）から甲子園出場の経歴を疑われたことがあると打ち明けた。

山本は山口県・早鞆高3年の夏に甲子園に背番号10で出場し、1回戦の松商学園戦で代打として内野安打を放っている。

山本は24歳の時に北島三郎に弟子入りし付き人となったが、「親父（北島）は野球大好きなんですよ。それでチーム持ったんですよ」と回顧。

そこで「山本！お前投げろ！」と指令が飛び、マウンドに上がることに。投手を務めたものの「軟式なんですよ。硬式じゃないから、軽いんですよ」とボールが硬球ではなかったために、投げてもボールがまっすぐいかず「叩いちゃう」と地面に叩きつけてしまったという。

そんな投球が2球続くと、三塁を守っていた北島からは「山本、お前本当に甲子園行ったのか？」と疑いの目を向けられたと告白。

「だけどその資料もないし。見せる物もないし、身一つで来たから」と苦笑いし、結局「横から投げるとすっといきますね」と投球フォームを改良して解決したと説明した。

現在野球は「もうやめました」と明言し、「やる気はあっても体がついてこん！」と言い切って笑わせた。