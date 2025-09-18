Ëë²¼¡¦±êË²¤¬½é¹õÀ±¡¡18ºÐ¡¦Äö³ã¤È¤Î½éÂÐÀï¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÆþ¤Ã¤¿º¢¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê5ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¸µËëÆâ¤ÇÅìËë²¼31ËçÌÜ¤Î±êË²¡Ê30¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬À¾34ËçÌÜ¤ÎÄö³ã¡Ê18¡á°ËÀª¥Î³¤Éô²°¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æº£¾ì½ê¤Î½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢2¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±êË²¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÇÀø¤ì¤º¡¢Äö³ã¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¸åÂà¤·¤Æ¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙÀø¤ê¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¼ê¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼5¾ì½êÌÜ¤Î18ºÐ¤ÎÀª¤¤¤Ë¶þ¤·¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Äö³ã¤È¤Ï½éÂÐÀï¡£¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿º¢¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Äö³ã¤Ï12³ØÇ¯²¼¤Ç¡¢¼«¿È¤¬ËëÆâ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¡£ºë¶Ì±É¹â½Ð¿È¤Ç¹Ã»³¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¡¦ÂçÄö¡Ë¤Î¼¡ÃË¡¢ËëÆâ¡¦Æ£¥ÎÀî¡Ê20¡á°ËÀª¥Î³¤Éô²°¡Ë¤ÎÄï¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿·±Ô¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬½é¹õÀ±¡£¡Öº£Æü¤â¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤â¤Þ¤¿½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£