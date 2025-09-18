この日こてつくんは、生まれて初めて川遊びをすることに。抱き上げられて川に入ったもののオロオロしていたこてつくんですが、実は立てる深さだったことに気付いた瞬間の反応が、あまりにも可愛いと評判になりました。

「何度も見てしまいました！」「可愛過ぎです」と反響を呼び、32万回以上も再生されています。

【動画：生まれて初めて川に入った『泳げない犬』→不安そうな顔をしていて…『まさかの結末』】

生まれて初めての川遊び

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『kotetsu.2021.05.28』へ投稿された、柴犬の「こてつくん」の様子です。川遊びをしに飼い主さんと川へ来たこてつくん。しかし川に入るのはこの日が初めてだったといいます。

ライフジャケットを着用し、飼い主さんに抱っこしてもらって、いざ川の中へ。不安と緊張でいっぱいなのかこてつくんの表情は硬く、ゆっくり着水したもののどうしていいか分からない様子でオロオロしていたのだとか。

気付いた驚きの事実とは？

犬かきするでもなく、しばらくの間ライフジャケットを支えてもらって大人しく浮いていたこてつくんでしたが、やがて驚きの事実に気付きます。恐る恐る足を伸ばしてみると、なんとすぐそこに川底が。

きょとんとした表情で立ち上がるこてつくん。「あれ？」とキョロキョロしている様子から、いかに驚いているのかが伝わってきます。そんな表情の変化がとても可愛らしい川遊びデビューとなったのでした。

初めて犬かきにも成功！

川遊びデビューの瞬間は、固まってしまって動けず、全く犬かきどころではなかったこてつくん。でも、一旦川は怖くないと分かってからは何度も挑戦して、こんなにも犬かきで進めるようになったのだそう。

鼻息の荒さから必死なのが分かりますが、たった一日でここまで泳げるようになりました。たくさんの初めての経験をし、いろんな表情を見せてくれながら成長したこてつくんを、これからも見守っていきたいです。

この投稿へは「え？立てるじゃんって顔が可愛すぎる」「不安……からのえ？足着くやん…の感じが可愛い」「表情がとっても可愛いです」「お水に慣れるまで頑張れ～」「緊張感が伝わりますね」「ツボりました」「犬かきって本能じゃないんですね！」「メッチャ、戸惑ってる キョロキョロ探りながらな感じ」「最初にお水に触れた時のハの字眉毛の表情が可愛過ぎました」など、おっかなびっくりで可愛いこてつくんの姿に魅了された視聴者から、多くのコメントと5000件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『kotetsu.2021.05.28』では、なでなでされたりドライブが大好きな「こてつくん」の日常が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kotetsu.2021.05.28」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。