◇ナ・リーグ ドジャース5―0フィリーズ（2025年9月17日 ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が先発のブレーク・スネル投手（32）との7回のやりとりを明かした。

初回から快調にアウトを積み重ねたスネルにとって最大のピンチは7回だった。球数が100球を超えた7回2死、フルカウントからカステラノスにこの試合、初めての四球。次打者・ケプラーも四球で歩かせ、一、二塁のピンチを背負った。

内野陣がマウンドに集まり、ロバーツ監督もベンチを飛び出してマウンドへ。しかしスネルは向かってくる指揮官に対し、何事かをつぶやき、交代を拒否する素振り。マウンド上で会話を交わすと、ロバーツ監督は交代を告げることなくベンチへ。さらに左翼側のブルペンからマウンドに向かいかけていた救援投手のベシアも、きびすを返した。

続投を志願した形の左腕はケンプを高め直球で空振り三振に仕留め、マウンド上で吠えた。今季最多112球を投げ、7回2安打無失点で今季最多12三振。2018、2023年と2度、サイ・ヤング賞を獲得とした左腕の熱投に本拠ファンも大興奮だった。

試合後、マウンドに行った目的を問われたロバーツ監督は「どれくらいスタミナが残っているのかわからなかった。だから確信を持って、短く話をして、彼の声を聞きたかったんだ」と振り返る。そのうえで「彼は最後の打者まで行きたいと強く主張した。私は彼を信じた。そして彼はきっちり仕留めた。本当に大きな後押しになった」と魂の投球を称えた。

迷いを抱えたまま、マウンドへと向かった。マウンドに向かった時点で交代か続投は「五分五分だった」という。「普段なら99％、決断は固まっているが、あの瞬間は迷っていたんだ。でも彼はやり抜ける投手だし、我々が10月に13勝するには、ある選手たちをプッシュして深いイニングまで投げさせる必要がある」と直接、スネルの意思を確認して決断。救援投手が途中まで出ていたことに関しては「そうなの？いや、私はブレイク（スネル）に集中していて、彼の声を聞きたかった」としたのみだった。

連敗中のチームを救う好投を見せた実力者に「左打者へのスライダーが良かった。カーブも良かったし、右打者へのチェンジアップも良かった。速球も十分混ぜて打者を惑わせた。変化球をストライクにできる力、速球の脅威、そのすべてが噛み合っていた。そしてベン（・ロートベット捕手）との呼吸も完璧だった」と最敬礼。「彼はこのチームで深いイニングを投げる役割を理解している。だから効率的に、打席を短く終わらせる必要がある。速球をストライクに投げたり、変化球でカウントを取ったり。今夜はそれができていた」と経験に裏打ちされた投球術を称えた。