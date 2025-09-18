タレントの梅宮アンナさんが自身のインスタグラムを更新。夫の世継恭規さんと共に「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に出席したことを報告しました。

【写真を見る】【梅宮アンナ】「夫婦でお邪魔致しました」“ 出会って10日婚 “ の夫と揃って イベント初出席を報告





梅宮さんは「9月19日金曜日に銀座バーニーズニューヨークがリニューアルオープン致します」と投稿。続けて、「オープン前に夫婦でお邪魔致しました」綴り、２人で訪れた際の画像を動画にまとめて投稿しています。













がん闘病中に出会ったアートディレクターの世継恭規さんと"出会って10日婚"の電撃再婚をした梅宮さん。今回、夫婦揃ってのイベント出演は初めてとなりました。











梅宮さんは真っ白なノースリーブのワンピース。夫の世継さんは白いインナーに、黒いジャケットを羽織り、ジーンズに、キャップとサングラス。お似合いのカジュアルなコーディネートで登場した2人の仲睦まじい間柄が伝わってきます。















カラフルな食器が並ぶテーブルの前では、梅宮さんが世継さんとともに様々な陶器を吟味する様子も見られました。









また、店内のカウンターでは2人でドリンクを楽しむ場面も。









店内で肩を寄せ合い、カメラに向かって微笑む場面もあり、梅宮さんは「素敵な空間でしたよ〜」と綴っています。









乳がんの一つ『浸潤性小葉がん』に罹り、昨年11月に右胸全摘手術を受け、治療に取り組んでいることを公表している梅宮さんは、がん闘病中に出会ったアートディレクターの世継恭規さんと“出会って10日婚“の電撃再婚をしています。









この投稿をみたフォロワーからは、「映画のシーンですか〜 めっちゃ素敵過ぎるお二人です」・「体調も良さそうで何よりです。」・「お二人並ぶと、とても絵になりますね」・「すごく幸せなご夫婦の姿が こちらまで幸せな気持ちにしてくれる」といった声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】