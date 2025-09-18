ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ひたちなか海浜鉄道湊線 豪雨の影響で全線運転見合わせ ひたちなか海浜鉄道湊線 豪雨の影響で全線運転見合わせ ひたちなか海浜鉄道湊線 豪雨の影響で全線運転見合わせ 2025年9月18日 14時48分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 茨城県ひたちなか市を走るひたちなか海浜鉄道によりますと、午後2時40分現在、豪雨の影響で湊線の全線が運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク10月で新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」 女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 思いやり, グループウェア, 生花, 伊東市, 介護タクシー, 配線, 置床工事, 慰霊祭, 射出成形機