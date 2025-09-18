¡ÚÁíºÛÁª¡Û¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡Ö¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¯¤¤À¯¼£¤ò¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬£±£¸Æü¡¢½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤ÎµÄ°÷²ñ´Û¼«¼¼¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¡¢ÌÀÆü¡Ê£±£¹Æü¡Ë¡¢À¯ºö¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤ò²ó¤ê¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¤ªÀ¼¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÊë¤é¤·¤äÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÌ´¤ä´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ëÀ¯¼£¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¯¤¤À¯¼£¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤ËÊý¸þ¤ò¼¨¤»¤ë°ÂÄê¤·¤¿À¯¼£¤Ç¤¹¡£Ì¿¤¬¤±¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁíºÛÁª¤ÏÂçÀÚ¤ÊÁªµó¡£Æ¤ÏÀ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡£²¿¤òÌÜ»Ø¤¹À¯ÅÞ¤Ê¤Î¤«¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÁÊ¤¨¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ¡¢»ä¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¦À¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£