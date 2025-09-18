TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」より「S.H.Figuarts トガヒミコ」が9月18日16時よりプレバンにて予約開始
【S.H.Figuarts トガヒミコ】 9月18日16時より予約開始 2026年3月 発送予定 価格：11,000円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts トガヒミコ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月18日16時より予約受付を開始する。発送は2026年3月を予定し、価格は11,000円。
本商品はTVアニメ「僕のヒーローアカデミア」に登場するヴィラン「トガヒミコ」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
劇中衣装が再現され、フェイスパーツも不穏でキュートな「トガヒミコ」らしい無邪気な表情から戦闘時の狂気に満ちた表情などが再現できる。
また、装備一式を外した状態も差し替えパーツで再現することができる。
(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会