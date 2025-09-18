最高級ホテル・アマンのサービスが受けられる港区タワマン…最上階を「2億ドル」で購入と噂される「超富裕層の正体」

首都圏の新築マンション価格は、この16年で約2倍に高騰し、平均価格は8000万円を超えました。都心で1億円は当たり前、「億ション」という言葉がもはや過去のものとなった一方で、私たちの平均年収は伸び悩んでいます。では、一体誰がこの超高額マンションを購入しているのでしょうか。本記事では、牧野知弘氏による著書『不動産の教室 富裕層の視点が身につく25問』（大和書房）より、高騰を続ける市場の裏側と現状について解説します。

ほぼ2倍…16年間で新築マンションがこれほど値上がりした理由

新築マンション価格が高騰していると言われています。

2023年に首都圏（1都3県）で供給された新築マンションの平均価格は8101万円。これは2007年で4644万円でしたから、16年間で74.4％もの上昇です。これを1m2あたりの単価にすると2007年61万4千円に対して122万6千円。なんと約2倍になっていることがわかります。

世の中において16年でこんなに値上がりしたモノはあるでしょうか。

大都市における消費者物価指数（2020年＝100）で見ると、2007年の97.4から2023年105.4とわずか8ポイントしか上がっていません。世帯年収はどうでしょうか。2007年の中央値448万円に対し2022年は405万円。むしろ下がっています。

2023年に販売された東京港区三田の三田ガーデンヒルズ。三菱地所と三井不動産によって発売されたこのマンションの販売価格は坪（3.3m2）当たり1300万円台。121.51m2（36.76坪）の住戸で4億8000万円から5億2000万円台です。今流行のタワーマンションではありませんが、総戸数1002戸の巨大マンションは好評のうちに完売しました。

同年秋に、話題になったのが同じ港区麻布台で分譲された森JPタワー高層部のアマンレジデンス東京（91戸）でした。最高級ホテルアマンのサービスが受けられるこのマンション。最上階の住戸は専有面積1500m2（453坪）で価格は2億ドルとも噂されました。

業界雀たちの間では誰が購入したのかで大変な話題になりましたが、森ビルは一般には分譲せず、相対で（噂では）香港人に売却したそうです。2億ドルは2025年5月現在の為替レートでおよそ300億円。こうなるともはや「マンション」というよりも「アート」と呼んでよいかもしれません。

現在のマーケットでは都内で販売されるマンションは1億円があたりまえです。したがって以前は高級マンションのことを「億ション」と称しましたが、いまや普通のマンションが「オクション」であり、高級マンションは「2億ション」あるいは「3億ション」と呼ぶべき状況です。昨今業界では坪単価で700万円以上でなければ高級マンションではないと言われています。

超高額マンションを買っている「富裕層」たち

さてこんなに高いマンションを買っている人たちは誰でしょうか。すくなくとも一般庶民でないことはあきらかです。

東京カンテイの調査によれば、都内の新築マンション価格（面積70m2）は年収の18倍になっているとのことです。人生で稼ぐ収入の18年分をただ住むための家に注ぎ込むのはあまり賢い選択に思えません。

よくメディアではパワーカップルという夫婦共働きで世帯年収が1500万円程度以上の世帯が買っていると報道されていますが、実際の購入者像は、地方の富裕層や国内外の投資家、相続税が心配な高齢富裕層です。

もうひとつ、ついでに言うと、不動産業者が転売を狙ってタワマンの一部住戸をまとめ買いしています。地方の富裕層が買うのは、地方の不動産よりも東京の不動産のほうが価値が高いので資産ポートフォリオ形成の一環として買うものです。

戦後80年が経過する中、地方でひと財産築いた名士がたくさんいます。この方たちにとってマンションは管理がしやすく、売却もしやすい（もちろん売却益も狙って）ということで気軽に手を出しています。

外国人にとっては10年以上続いた大規模金融緩和によって、内外金利差が拡大したおかげで生じた円安のメリットを享受して、日本の不動産、特にマンションを積極的に買っています。

特に中国の人たちにとっては、自国の不動産は、土地は賃借権でしか手に入らないのですが、日本の不動産は外国人であっても権利が保護されるので大人気なのです。今や北京や上海のマンションは日本よりも高く、一般庶民向けでも3億円、4億円もします。

高齢富裕層にとっては、そろそろ心配なのは相続です。相続税をなるべく節減するためには資産全体の相続税評価額を圧縮する必要があります。1億円の現金をもっていれば、額面がそのまま相続税評価額になりますが、これを不動産に換えておけば、3000万円から4000万円程度に評価（土地は路線価、建物は固定資産税評価額）されるので、節税になるのです。

さらに1億円のローンを上乗せして2億円のマンションを買えば、ローン元本部分も評価額から控除できますので、節税効果は高まります。一般庶民に手が出なくても超高額マンションのニーズはいっぱいあるのです。

中古マンションが「オトクな選択肢」である理由

新築マンションが高すぎて買えない、となると自ら居住する家が欲しい人たちは中古マンションに殺到します。

東日本不動産流通機構によれば、首都圏における中古マンション成約件数は2023年で3万5987戸と新築マンションの年間供給戸数（2万6873戸）を大きく上回っています。平均成約価格は4575万円です。これを10年前の2013年の平均価格2589万円と比較すると76.7％もの大幅な値上がりです。

特に東京都心の中古マンション価格はうなぎ上り。湾岸エリアの中古タワマンでも坪当たり600万円台のものがざらにあります。25坪（83m2）で1億5000万円です。都心を避けて郊外に視点を移せば、選択肢は増えてきますが、新築価格につれ高で価格は上昇傾向にあるマンションが多いのです。

中古マンションは、大手のマンション業者がまとめて分譲する新築と異なり、物件の個別性が強いものです。仲介する業者が信用できるか、売主は個人が多く、価格交渉が大変では、といった疑問から、建物の築年数、住戸内の設備の状況、管理組合の財務状況、住民間のトラブルの有無など、チェックポイントがたくさんあります。

ただ逆に考えれば、良く調査して自分にあったものを、売主に「相対」で交渉できるメリットがあります。日本人は新築志向が強いなどと以前は言われましたが、先述のとおり、今や中古主体のマーケット。メルカリで中古品が普通に流通する時代で、中古マンションに対する抵抗感は少なくなっています。

実際に新築マンションの価格は原価である土地代に建設費だけでなく、関連経費やデベロッパーの利益が手厚く乗っているので、通常の積み上げ金額よりも3割程度割高です。中古マーケットは相場ですので、吟味してよい物件を買えばかなりお得になります。

自動車と同じく、新しいという自己満足感を別にすれば、中古マンションに人々が集まるのは当然なのです。実際にアメリカやイギリスでは住宅は圧倒的に中古主体のマーケットです。アメリカでは中古での取引割合は8割にもなるそうです。

