「大相撲秋場所・５日目」（１８日、両国国技館）

佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）が相撲博物館でトークショーを行い、長男の大関琴桜の結婚について言及した。

１１月１９日に２８歳の誕生日を迎える琴桜。トークショーで結婚に関する話題になり、佐渡ケ嶽親方は「僕は結婚しません、と言っていました。嫁とりよりも綱とりが先だからと。まだ独身です。本人が『しない』と言っている。まだ独身です」と明かした。かつての弟子で、トークショーの進行役を務めた荒磯親方（元関脇琴勇輝）からは、その小１の娘が琴桜ファンで「娘は結婚したい、と言っています。お父さん」と訴えられ、笑っていた。

佐渡ケ嶽親方によると、琴桜が昨年九州場所で初優勝を果たし、今年初場所で綱とりに臨むまでの間に「私は２７歳で結婚しているし、先代のおかみ（大おかみ）もひ孫が見たいだろうと思って」と、結婚の話題になったという。

今場所は４日目まで３勝１敗の琴桜。佐渡ケ嶽親方は「夏巡業ぐらいから下半身を鍛えることができています。腰の位置が低い。先場所より期待しています」と話していた。