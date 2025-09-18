赤福の新作「クリーム大福 栗」や、猫まんじゅうが大阪に初登場♡

三重・伊勢の老舗「赤福」が運営する和洋菓子店・五十鈴茶屋から、秋の新作「クリーム大福 栗」が大阪に初登場。2025年9月25日（木）～9月30日（火）の6日間、あべのハルカス近鉄本店で開催される期間限定イベントにて販売されます。栗をまるごと使った贅沢な大福のほか、猫まんじゅうや栗コルネなど、季節を彩る和洋菓子が勢ぞろい。伊勢名物グルメが並ぶ「おかげ横丁」ブースも見逃せません。

大阪限定♡「クリーム大福 栗」

クリーム大福 栗

今回の目玉は、大阪会場限定で販売される「クリーム大福 栗」。もちもちの大福生地の中に、栗をまるごと一粒・栗あん・栗クリームを重ねた三層仕立て。

和菓子の上品さと洋菓子のようなコクが合わさり、ひと口で秋を感じられる贅沢な味わいです。価格は1個486円（税込）で、会期中の本催事のみ入手可能。お土産にもぴったりの一品です。

秋限定スイーツ＆伊勢グルメも登場

栗コルネ

季の羊羹 栗

猫まんじゅう

五十鈴茶屋からは、栗ペースト入り「栗コルネ」や二層仕立ての「季の羊羹 栗」、愛らしい「猫まんじゅう」など多彩な和洋菓子が登場。

餅どらやき

シャインマスカット・ナガノパープル大福

さらに「餅どらやき」「シャインマスカット・ナガノパープル大福」など人気の定番も楽しめます。

コロッケ

クラフトビール

また赤福グループが運営する「おかげ横丁」からは、てこね寿し、コロッケ、伊勢角屋麦酒など伊勢ならではの味覚が揃い、大阪にいながら伊勢の賑わいを体験できます。

秋の味覚と伊勢の魅力を大阪で満喫♪

「クリーム大福 栗」をはじめとする五十鈴茶屋の秋スイーツと、おかげ横丁の伊勢グルメが一堂に会する特別イベント。

ここでしか出会えない味わいと、伊勢の文化が織りなす雰囲気は、まさに小旅行気分を味わえるひとときです。開催は2025年9月25日（木）から30日（火）までの6日間限定。

あべのハルカス近鉄本店で、旬の栗スイーツと伊勢の魅力を心ゆくまで堪能してみてはいかがでしょうか♡