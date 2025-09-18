「買い物から帰ったら1匹だけ目線が合わない猫いる」



【写真】右の猫さんが目を合わせようとしません！

そんな不穏なひと言とともに、ピアノの置かれたフローリングの上に散乱する楽譜が写った写真が「X」に投稿されました。譜面の一部はずたずたに引き裂かれており、そのそばには2匹の猫さんが写っています。



向かって左の猫さんはこちらを大きな瞳で見上げています。しかし、もう一匹の猫さんは身体を丸めるように座りこみ、決してカメラ越しに飼い主さんと目線を合わせようとはしません。なにやら緊張感が伝わってくるような気がしますね…！？



この劇的な瞬間をとらえた一枚をポストしたのは「あんこともなか 充電ねこ」（@cat_anko3）さん（以下、飼い主さん）のアカウント。目線を合わせてきた猫さんのお名まえは「あんこ」くんといい今夏6歳になったアメリカンショートヘアの先住猫さんです。そして下を向いて目線をそらし続けていた猫さんは「もなか」くんといい、現在1歳の立ち耳スコティッシュフォールドの男の子です。



「固まるもなたん」

「目線合わない＝犯ねこ」

「犯ニャンは君だァァ」

ズバリ真相を見抜いた人たちからの声が届きました。



心の中で「やられた…」

この決定的瞬間を目にした時「やられた…」と思った、とふりかえる飼い主さん。



「あんこ：『視線をそらせた時点で負けだぞ！』

もなか：『お兄ちゃんもやってたやんか』

共同作業説もありうる」

という「共犯説」をとなえるリプライに

「飼い主にはわかります もなかです」

とハッキリ否定していた理由については「過去実績に基づきます（犯行現場を何度か目撃しています）」と教えてくれました。



この後は…？

なお、この後は「現行犯ではなかったので、猫に怒ることはなく、黙々と片付けました」とのことで、もなかくん、内心ではホッとしていたのかもしれないですね。



（まいどなニュース特約・山本 明）