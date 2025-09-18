大阪府枚方市にある「猫喫茶 ネコブ」がXに投稿した1枚の写真が、多くの反響を呼んでいます。



【動画】猫たちがわちゃわちゃ…楽しげな店内の様子

「狙ってる」表情に注目集まる

話題になったのは、看板猫ジャックくんが新メニューを前に“狙っている”ような表情を見せた瞬間。投稿には「まだセーフだと思ってる」「やられる、確実にやる…」といったコメントが寄せられ、猫好きたちの笑いと共感を誘いました。



撮影した店主の川口加奈子さんによると、「新しいメニュー等ができるたびに、猫と一緒に撮影をするのが日課です。ジャックは普段からよく鼻をくんくんして確認するので、こういう表情になるんです（笑）」と話します。



看板猫・ジャックの魅力

写真に登場した猫は ジャックくん（9歳・男の子）。マイペースでおっとりした性格が人気で、お客さんの相席や甘えた仕草に癒やされる人が多いのだそうです。



さらに「ネコブ」には個性豊かな猫たちが暮らしており、末っ子3匹の登場シーンは特に盛り上がるポイント。「猫の紹介を交えながら、それぞれの個性を知ってもらうのも楽しみのひとつです」と川口さん。



「猫喫茶」のこだわり

「ネコブ」は一般的な“猫カフェ”ではなく、あえて“猫喫茶”と名乗っています。その理由について、「昔ながらの喫茶店にネコがいる―そんな空間をイメージしています」と川口さん。店名「ネコブ」は「ねこ部＝ネコ好きが集まる部活動」に由来。提供されるメニューはすべて手作りで、ランチやデザートも好評とのことです。



初めてでも楽しめる場所に

初めて来店した人も安心できるように、スタッフが猫との接し方を丁寧にレクチャー。



「猫が甘えているタイミング、遊びたいタイミングを一緒に楽しめるよう声をかけています。気軽に話しかけていただけたら嬉しいです」と川口さんは話します。



ネットでもリアルでも癒やしを提供

SNSで注目を集めたジャックの“狙ってる顔”は、ほんの一瞬の表情。それでも、多くの人を笑顔にするのは「猫喫茶 ネコブ」が日々届けている癒やしそのものです。



【猫喫茶 ネコブ（大阪府枚方市）】

営業時間：11時〜18時（火〜日曜・祝日営業）

料金：1時間1100円＋ワンオーダー制



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）