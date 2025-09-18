元テラハメンバー、第2子出産を報告！ Jリーガー夫に感謝も「裕太郎くんのサポートのおかげ」
恋愛バラエティー番組『テラスハウス』（フジテレビ系）の軽井沢編『TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS』に出演していた田中優衣さんは9月17日、自身のInstagramを更新。出産を報告し、祝福の声が寄せられています。
【写真＆動画】田中優衣が第2子出産
コメントでは「おめでとーーー！！！！！！」「可愛すぎる」「ほわっほわでたまりません」「2人の育児は大変なことも多いかと思いますが頑張ってください」「ゆいちゃんおめでとうございます」と、祝福の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「それぞれがみんな頑張りました」田中さんは「3450gの大きめgirlが袴田家に加わりました」と出産を報告し、1枚の画像と5枚の写真、3本の動画を投稿。生まれたばかりの第2子のかわいらしい姿が見られます。長女の少し不満そうな表情も印象的です。「親族や友人も近くにいない環境での出産だったけど裕太郎くんのサポートのおかげで何も心配がなかったよ」「沢山我慢してるだろうにニコニコ頑張ってくれた娘 それぞれがみんな頑張りました。ありがとう。大好きー！」と家族に感謝し、出産前後の様子も詳しく振り返りました。
夫もInstagramを更新田中さんの夫で東京ヴェルディから期限付きでロアッソ熊本へ移籍した夫でプロサッカー選手の袴田裕太郎さんも同日、Instagramを更新。「9月13日、私たち家族に2人目の娘が誕生しました」と報告し、「熊本の地で出産を決断してくれたこと・大変な出産を頑張ってくれた妻には、感謝の気持ちでいっぱいです」などとつづりました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
