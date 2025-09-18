µð¿Í¡¢¡Ö2025 JERA ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥»¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¥ì¥¸¥§¥ó¥º¥·¡¼¥È¤Î²òÀâÃ´ÅöOB¤¬·èÄê¡ª
¡¡µð¿Í¤Ï18Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö2025 JERA ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥»¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥º¥·¡¼¥È²òÀâÃ´ÅöOB¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥º¥·¡¼¥È¤Ï¡¢3ÎÝÂ¦ÆâÌîÀÊ¤ÎÁ°Êý¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢ ¥ì¥¸¥§¥ó¥º¤ÎÀ¸²òÀâ¤òÀìÍÑ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥º¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤È²òÀâ¤ÎÃæ¤Ç²óÅú¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëºÂÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢³Æ»î¹ç¤Ç2Ì¾¤Îµð¿ÍOB¤¬²òÀâ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¢¡ ²òÀâÃ´Åö¤Îµð¿ÍOB
Âè1Àï¡¡Äê²¬ÀµÆó¡¦³Ñ±ÎÃË
Âè2Àï¡¡ºØÆ£²í¼ù¡¦½ïÊý¹Ì°ì
Âè3Àï¡¡¸µÌÚÂç²ð¡¦À¶¿åÎ´¹Ô
¢¨²òÀâÃ´Åö¤ÎOB¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¼Â»ÜÆüÄø
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¸á¸å2»þ»î¹ç³«»Ï¡¡µð¿Í¡Ý¥»¡¦¥ê¡¼¥°3°Ì¥Á¡¼¥à
¢¨¥¹¥Æ¡¼¥¸¾¡¼Ô¤¬·èÄê¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢°Ê¹ß¤Î»î¹ç¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³«¾ì¤ÏÀµ¸á¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨»î¹ç³«»Ï»þ´Ö¤ä³«¾ì»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ ÎÁ¶â
16,000±ß ¡¡¢¨¶â³Û¤ÏÀÇ¹þ
¡Ú¤´¹ØÆþ»þ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡Û
ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ç»î¹ç¤¬Ãæ»ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï£µ²ó¤Þ¤Ç¤Ë»î¹ç¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÍâÆü°Ê¹ß¤Ë½ç±ä¤·¡¢°Ê¹ß¤Î»î¹çÆüÄø¤â·«¤ê²¼¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Æþ¾ì·ô¤Ï·ôÌÌµºÜ¤Î¡Ö³«ºÅÆü¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂè¡ûÀï¡×¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¤ßÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³«ºÅÆüÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£