¡¡±ºÏÂ¤Î¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤¬18Æü¡¢¥Û¡¼¥à¼¯ÅçÀï¡Ê20Æü¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£ÂÐ¼¯Åç¤Ï¸ø¼°Àï7»î¹çÏ¢Â³°ú¤Ê¬¤±Ãæ¡£9»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¼ó°Ì¤È¾¡¤ÁÅÀ8º¹¤Î8°Ì¤ÈµÕÅ¾V¤Ë¸þ¤±¤Æ³³¤Ã±ï¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¤¤«¤ËÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤«¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡£Í¥¾¡¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ê¤é¤Ð°ú¤Ê¬¤±¤Ï½½Ê¬¤Ê·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¬¾¡¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá13Æü¤ÎGÂçºåÀï¤Ï0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢8·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¸µ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥¤¥µ¥¯¤¬¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥±¥¬¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿MFÅÏÊÕ¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ°¸þ¤¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¤¥µ¥¯¤Ï½ù¡¹¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥«¡Ê´Øº¬¡Ë¤â¹¥Ä´¡£¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤¬Àè¤ËÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°È¾¤È¸åÈ¾¤Ç°ã¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡Êµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡ËÁª¼ê¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£